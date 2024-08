Tunisie: L'EST clôt le stage de Tabarka - La barre de plus en plus haute...

Au rythme de l'évolution de la préparation, le coach "sang et or" accélère la cadence, notamment au niveau du choix des sparring-partners.

Le 28 juillet dernier, l'Espérance a disputé son premier match amical de la préparation d'intersaison. Une rencontre disputée contre le club divisionnaire de la Soukra et qui s'est soldée par une écrasante victoire (11-0). Puis, c'était au tour d'un autre club divisionnaire de donner la réplique aux "Sang et Or", l'AS Oued Ellil. Un deuxième test ponctué par une victoire des camarades de Mohamed Amine Tougaï sur le score de 4-1.

Ces deux tests amicaux ont ponctué la première phase de la préparation qui s'est déroulée au Parc B. C'était suffisant à Miguel Cardoso pour faire le tri et écarter du groupe les joueurs qui ne feront pas partie de ses plans la saison prochaine et ils étaient au nombre de 12 : Oussema Bouguerra, Mohamed Ali Ben Hammouda, Ghaith Ouahabi, Amanallah Mjahed, Aziz Abid, Hamza Ghanmi, Montassar Triki, Khalil Guenichi, Zinedine Sassi, Mohamed Aziz Fallah, Bilel Sahli et Riadh Ben Ayed qui n'a jamais repris les entraînements avec le groupe depuis qu'il a été prêté au Raja Casablanca.

Deux clubs de Ligue 1

Le 7 de ce mois, Miguel Cardoso et ses joueurs ont pris la direction de Tabarka où ils viennent de clôturer, samedi, un stage de 10 jours. Un rassemblement qui a constitué la deuxième phase de préparation. Une deuxième phase qui a vu l'équipe disputer deux autres tests amicaux face à des clubs de première division. Il y a eu, d'abord, l'Avenir Sportif de Gabès qui a accédé en Ligue 1 au terme de la saison écoulée. Ce troisième test de la préparation d'intersaison a été également remporté par l'Espérance, mais sur le score de 2-0. Les deux buts de la victoire ont été signés Raed Bouchniba et Yan Sasse.

Samedi dernier, Miguel Cardoso a élevé encore plus le niveau en choisissant cette fois-ci un club de première division, auteur d'une bonne saison lors de l'exercice écoulé, en l'occurrence l'Olympique de Béja. Encore une victoire des "Sang et Or", cette fois-ci par le plus petit des scores et le but de la victoire a été signé Yan Sasse.

Le choix des sparring-partners n'a pas été anodin. Miguel Cardoso applique une stratégie classique durant la préparation d'intersaison, celle de faire monter le rythme crescendo.

"Un long et marathonien exercice"

Evoquant le travail accompli à l'intersaison sur Taraji +, Miguel Cardoso a promis d'élever encore le niveau lors de la troisième et dernière phase de la préparation : "Il n'est pas logique de débuter la préparation avec des matchs amicaux intenses. J'ai préféré accroître progressivement le rythme et le niveau dans la perspective d'améliorer le rendement individuel et collectif des joueurs.", a déclaré le coach "sang et or" et de poursuivre : "Un long et marathonien exercice nous attend. C'est pourquoi, tout au long du stage, nous avons concentré notre travail sur le volet physique."

Quant au mercato estival, il n'est pas totalement fermé : "Le mercato reste ouvert. Si on tombe sur un joueur de qualité, on ne va pas le laisser filer.", a déclaré Miguel Cardoso.

Le faux-bond de Rodrigues et Zaddem

Le technicien portugais sait mieux que personne qu'il a besoin de renforcer deux compartiments, l'attaque et l'entrejeu, précisément aux postes d'avant-centre et de milieu relayeur. C'est que de tout l'effectif mis à sa disposition, seuls deux joueurs ne sont pas dans le moule. Il y a, d'abord, Rodrigo Rodrigues, revenu tardivement à Tunis, deux semaines après le démarrage de la préparation pour se blesser en plein milieu du stage de Tabarka. Une blessure musculaire qui nécessite trois semaines de repos. Il lui en reste encore deux avant de revenir. Une chose est sûre : Rodrigues n'est pas à 100% dans le coup. Depuis qu'il est rentré à Tunis, il a la tête ailleurs, précisément au Brésil où sa famille est restée.

Tout le monde sait que sa femme boude la Tunisie, sachant que, durant toute sa carrière, Rodrigues n'est pas resté plus d'une saison par club. Et quand un joueur a la tête ailleurs, qu'il se blesse ou pas, il n'est pas forcément dans le coup et, de surcroît, il ne peut pas apporter grand-chose à l'équipe. Rodrigo Rodrigues : voilà un cas que Hamdi Meddeb doit régler en personne et en urgence.Quant à Mootaz Zaddem, depuis son retour d'Egypte, il est en vacances et il n'a même pas rejoint ses coéquipiers à Tabarka. Encore un joueur dont le président du club doit régler le cas.