Tunisie: Eau emballée et exposée au soleil - Le risque de migration des substances toxiques existe

La canicule pousse les commerçants des produits alimentaires et même les propriétaires des kiosques de tabac à doubler, sinon tripler leur approvisionnement en eau potable cachetée, notamment l'eau minérale, celle naturelle et autre de source.

Faute de place suffisante pour ranger les stocks de bouteilles d'eau minérales, ces bouteilles restent souvent en stand by sur le seuil de la boutique, exposées au soleil ; un soleil de plomb qui altère le plastique, le déforme et dissout ses microscopiques particules dans l'eau. L'eau embouteillée, censée être saine car parfaitement contrôlée durant toutes les étapes de la chaîne de production, devient, du coup, toxique. Elle l'est encore plus si elle a été transportée dans les mêmes conditions et sur un long trajet...

Les parties concernées par la protection de la santé du consommateur et de son droit à des produits conformes aux normes --y compris celles du transport et du stockage -- ne cessent de clamer l'impératif de se soumettre, infailliblement, aux consignes de la sécurité alimentaire. Cette pression exercée sur les transporteurs et les commerçants est justifiée à plus d'un titre. «L'organisation de la défense du consommateur (ODC) figure parmi les premiers intervenants à lutter contre ces mauvaises pratiques. Nous exerçons une pression telle qu'elle encourt aux réfractaires une amende ainsi que des poursuites judiciaires. C'est que cela y va de la santé et de la sécurité alimentaire des consommateurs, adultes et enfants, sains et malades. Pour ce, nous travaillons en étroite collaboration avec les services du contrôle économique ainsi qu'avec l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa) », indique Mme Thouraya Dabessi, vice-présidente de l'ODC.

%

Plus d'infractions au Grand-Tunis et dans les régions côtières

L'Organisation reçoit, quotidiennement, des réclamations portant sur ces pratiques. Les consommateurs montrent du doigt l'aspect déformé des bouteilles en plastique sous l'effet de la chaleur. Certains dénoncent le changement de l'aspect de l'eau, laquelle prend parfois des couleurs sous l'effet de l'interférence du plastique avec le contenu. « Dans certaines régions du sud, des réclamations nous ont été signifiées sur l'ouverture des bouteilles d'eau qui sont censées être hermétiquement fermées », ajoute la responsable.

Toutes ces modifications observées résultent de l'effet de l'exposition des bouteilles d'eau au soleil. La nonchalance des transporteurs et des commerçants quant au respect des règles sanitaires spécifiques à ce genre de produits s'avère être plus flagrante dans certaines régions. Mme Dabessi en cite le Grand-Tunis et les régions côtières. «C'est là où les estivants ne semblent pas assez regardants sur les conditions d'exposition des bouteilles d'eau. Et c'est bien dans ces régions que les dépassements se font nombreux. Certains n'hésitent même pas à placer les bouteilles d'eau dans des bassines remplies de glaçons et exposées au soleil. Essayons un peu d'imaginer les réactions chimiques qui s'y opèrent...», renchérit-elle.

Respecter les règles sanitaires spécifiques

De son côté, l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa) multiplie les actions de contrôle en prenant en compte les conditions de transport et de stockage des bouteilles d'eau.

«Le risque de migration chimique de l'emballage vers le produit existe et il doit être pris en considération et prévenu via les mesures de précautions et les règles sanitaires spécifiques. Certes, nous procédons à plusieurs essais dans les laboratoires pour tester la fiabilité de la qualité du plastique utilisé dans l'emballage de l'eau, sauf que tout risque de migration chimique nécessite de redoubler d'effort afin de l'éviter», explique M. Mohamed Rebhi, président de l'Insspa. Cela dit, le mot d'ordre demeure, indéniablement, celui de la sensibilisation des commerçants et des transporteurs et de la prise de connaissance du consommateur du danger qu'il risque d'encourir s'il prenait à la légère les conditions de transport, de stockage ou encore d'exposition de l'eau emballée.