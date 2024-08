Ile Maurice: «Bibifoc» égaré au pays

Il a fait sensation la semaine dernière. Un jeune phoque a été retrouvé échoué sur la plage du Morne, près d'un hôtel appartenant à un grand groupe hôtelier. Ce sont les employés de l'établissement qui ont découvert la petite créature allongée sur le sable. «Nous nous sommes approchés discrètement pour vérifier s'il était encore en vie. Lorsque nous avons constaté qu'il l'était, nous avons apporté des feuilles pour le protéger du soleil», raconte Dany Auguste. Ce dernier a même eu l'idée d'arroser l'animal en remarquant qu'il semblait très affaibli. «Dès que l'eau a touché sa peau, il a réagi rapidement. En quelques minutes, il avait retrouvé des forces et s'est précipité vers la mer.»

Il ajoute que le phoque est devenu agressif envers ceux qui tentaient de l'aider. «C'est compréhensible, car il ne savait pas vraiment où il se trouvait et se sentait entouré par toutes ces personnes.» Cependant, au bout d'une heure, il a pu regagner l'eau. Encore un peu faible et désorienté, les employés du boat house de l'hôtel l'ont aidé à sortir des récifs et il a finalement pris le large. Le petit «Bibifoc», comme le dessin animé des années 80, a pu retrouver la trace de sa famille.

Ce n'est pas la première fois que des phoques sont observés à Maurice. On se souvient qu'un phoque adulte s'était échoué à Pointe-aux-Canonniers le 28 janvier 2020. Après s'être reposé et ressourcé, il avait repris la mer. Il était le quatrième phoque à s'échouer sur les plages mauriciennes après ceux de 2005, 2013 et 2016. En juillet 2022, un autre jeune phoque avait également été retrouvé dans le secteur de Trou-d'Eau-Douce. Les experts soulignent que ces animaux sont généralement pacifiques, mais qu'ils peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés. Bien que les accidents soient rares, un phoque peut mordre s'il se sent en danger.