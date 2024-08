Ile Maurice: Propositions de réforme pour l'île Maurice de demain

Dev Sunnasy, l'un des dirigeants de Linion Moris, a présenté sa vision pour Maurice, le lundi 12 août, Journée internationale de la jeunesse. Accompagné de Mirella Chauvin, enseignante au collège Lorette de Rose-Hill, de Fadhil Mollabux, qui a une dizaine d'années d'expérience dans les services financiers et aujourd'hui entrepreneur, et d'Ivor Tan Yan, juriste et négociateur syndical, il a brossé un tableau du programme de Linion Moris avec une vision 2050, pour la prochaine génération, dans les secteurs économiques, de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises (PME), de l'éducation et du futur du travail.

Un document complet a été publié à cet effet, titré «Vision 2050 Pour la République, Pou enn Meyer Moris», et comment le «Sistem Bizin Sanze». Il y relate la genèse de Linion Moris et comment les six partis arrivent à travailler ensemble, un regroupement de 100% Citoyens, du Groupe de Réflexion Emmanuel Anquetil et de Mouvement patriotique sous Linion Pep Morisien (LPM), et ensuite l'arrivée du Rassemblement Mauricien, des Verts Fraternels et du Ralliement Citoyen pour la Patrie.

Linion Moris (via LPM) a présenté son programme en mars 2022 lors de son lancement, un projet de cannabis economy (avril 2022), son budget alternatif (mai 2022), sa proposition pour un pays transparent par une Freedom of Information Act (août 2022) et ses propositions de transition constitutionnelle (septembre 2022). À ce jour, Linion Moris est le seul rassemblement politique à avoir présenté une vision économique claire, précise et descriptive (avril 2024). Le document commence par un état des lieux du pays, de la démocratie, de la gouvernance et de la corruption, des statistiques sur l'éducation et la formation, la drogue et l'État de droit, l'emploi et les opportunités pour nos jeunes.

Que propose concrètement Linion Moris, pour nos jeunes, «Pou Enn Meyer Moris» ?

Lekonomie dan Difé Mauritius Back to Work.

Doubler nos exportations et réduire nos importations, et une réindustrialisation massive multisecteurs.

Le constat : 39 % du total export provient du tourisme. Si demain nous avons un Covid-2, le pays crashera. Donc, il faut une diversification immédiate des différents secteurs industriels avec trois objectifs. Importer moins en produisant localement des produits de qualité et exporter en Afrique, tout en créant des emplois avec de la valeur ajoutée. Une vraie stratégie africaine a été présentée pour toutes les entreprises et PME mauriciennes avec des bureaux au Ghana, en Éthiopie et en Afrique du Sud ainsi que des consulats dans plusieurs pays d'Afrique.

La State Investment Corporation (SIC) sera l'outil d'investissement de l'État. Dev Sunnasy propose d'organiser la SIC sous six clusters d'investissement : Innovate, Green, Blue, Power, Transform et Export. La Mauritius Investment Corporation sera sous la SIC comme recommandé par le Fonds monétaire international. Les accords passés seront rendus publics et seront redevables au Parlement. Des investissements massifs sont prévus dans les énergies renouvelables (vagues, hydro, l'hydrogène maritime et la pyrolyse pour le traitement des déchets).

Un centre de recherche international industriel et technologique (multisectoriel) sera créé avec des partenaires et experts internationaux pour aider nos industriels, entreprises à améliorer leurs produits et services, un modèle similaire au «SystemX IRT» français.

La «Cannabis Industry» incluant le chanvre industriel et le médical a un potentiel de plus de Rs 100 milliards sur les 20 000 arpents de terres abandonnés par les petits planteurs.

Ancien président de la Mauritius Information & Technology Industry Association (MITIA), Dev Sunnasy explique comment transformer le secteur public et les services aux citoyens, dans une Transition digitale au service des Smart Citizens.

Linion Moris investira sur l'avenir, sur la création de la richesse et de la valeur, et se donnera l'objectif de créer une économie complexe à échéance 2030 afin que tout un chacun soit gagnant et reçoive un salaire décent. Il y aura des opportunités et les conditions présentes inciteront nos jeunes à rester au pays.

Réveiller notre Démocratie Il faut restaurer la confiance, «Trust», dans nos diverses institutions, par de la Transparence... Linion Moris via LPM avait déjà présenté son document complet de la Freedom of Information Act en 2022. Le Parlement travaillera durant 150 jours comme dans les démocraties modernes et un agenda hebdomadaire est aussi proposé incluant une douzaine de commissions permanentes. Le speaker nommé par Linion Moris sera un sitting judge qui gardera ses avantages du judiciaire.

L'Exécutif et «Open Government» - un service public radicalement transformé

Linion Moris propose 18-20 ministères qui travailleront sous huit clusters. Les ministères concernés travailleront sous le Welfare cluster, ceux liés à l'économie auront un Economic Cluster Council. Dev Sunnasy est responsable de la Commission économie et finances de Linion Moris. (Voir graphe)

Les Permanent Secretaries (PS) des ministères concernés travailleront ensemble, les documents signés ensemble, les PS sauront les dossiers des autres ministères et un Senior Chief Executive présidera chaque semaine la réunion de l'Economic Cluster Council. Le Youth Entrepreneurship mindset et sa mise en place seront intégrés dans ce cluster pour créer des opportunités multisectoriels. Objectif Deliver.

Le service public ne sera plus protégé par la Public Officials Protection Act et sera protégé par une autre Public Interests Disclosure Act. Les complices de la corruption ne seront plus tolérés.

Le judiciaire et associés auront aussi leur part de changements avec le «non-monetary bail» (bail for the rich, jail for the poor), la Cour suprême aura un Chief Executive Officer comme en Grande-Bretagne, le time-table sera étendu à 20 heures avec plus de magistrats et de juges, en doublant le budget à Rs 1,5 milliard. Et le Privy Council siégera à nouveau à Maurice comme en 2000-2005.

«To Fote, To Tase» : Corruption/ Trafic de Drogue Linion Moris propose des changements radicaux avec le démantèlement de l'Anti Dug and Smuggling Unit sous une Drugs Enforcement Agency (DEA), un ministre de l'Intérieur en la personne de José Moirt, un tribunal anti-corruption, de retourner les pouvoirs de poursuite au Directeur des poursuites publiques sous la Financial Crimes Commission, une police judiciaire avec des juges d'instruction et des punitions très sévères pour les élus.

Fadhil Mollabux a présenté les différentes propositions pour le secteur des PME qui deviendrait l'épine dorsale de l'économie et de faire passer sa part du PIB de 40 % à 65 %. La corporate tax pour les PME de moins de Rs 50 M serait de 3 % et les dettes envers la DBM rayées.

Ivor Tan Yan a présenté sa vision du futur du travail et Mirella Chauvin, l'éducation du futur et les détails des 1 000 lauréats du programme de Linion Moris.

