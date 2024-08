Afrique: Un programme régional sur l'élevage et le pastoralisme pour l'adaptation au climat en Afrique de l'Est a été lancé

Addis Abeba — Le ministère de l'agriculture et de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a signé aujourd'hui un programme régional pour l'adaptation au climat de l'élevage et du pastoralisme en Afrique de l'Est.

Au fil des siècles, les pasteurs ont fourni des services écosystémiques difficiles à convertir en valeurs commerciales, qui sont des valeurs intangibles comprenant de nombreux avantages environnementaux interdépendants.

L'élevage dans les zones pastorales joue de multiples rôles, notamment des fonctions économiques, sociales et culturelles, selon le ministère de l'Agriculture. Le ministre d'État de l'agriculture, Fikru Regasa, a dévoilé que nous luttons contre l'impact du changement climatique et que nous travaillons dur pour faire face aux effets du changement climatique, en particulier dans la zone pastorale.

Le ministre d'État a ajouté que nous travaillerons ensemble pour mettre en oeuvre le programme signé aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (FAO). A l'occasion, la représentante de la FAO en Ethiopie, Farayi Zimudzi, a indiqué que ce programme est conforme au cadre stratégique de la FAO visant à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et la vie.

Elle a ajouté que le ministère de l'Agriculture est le principal partenaire de mise en oeuvre de ce projet, jouant un rôle de coordination aux niveaux fédéral, national et cluster. Ce programme devrait renforcer la résilience aux catastrophes naturelles et anthropiques des communautés pastorales et agropastorales dans les zones cibles.