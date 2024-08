L'Initiative de l'Empreinte Verte, lancée par le gouvernement éthiopien sous la direction du premier ministre Abiy Ahmed, est un projet ambitieux visant à lutter contre les changements climatiques et à promouvoir le développement durable par la plantation d'arbres à grande échelle. Le projet a pour objectifs principaux la reforestation massive, la lutte contre le changement climatique, et la restauration des écosystèmes locaux.

L'objectif central est de planter jusqu'à 20 milliards d'arbres à travers l'Éthiopie sur plusieurs années. Cette vaste opération de reforestation vise à restaurer les terres dégradées et à augmenter la couverture forestière du pays. En augmentant la surface forestière, l'initiative cherche à séquestrer le dioxyde de carbone (CO2), améliorer la qualité de l'air, et atténuer les effets du changement climatique. De plus, le projet souhaite restaurer les écosystèmes locaux, enrichir la biodiversité, et prévenir l'érosion des sols.

Pour mettre en oeuvre ce projet, des campagnes de plantation d'arbres sont organisées régulièrement. Ces événements impliquent des millions de personnes, incluant des étudiants, des fonctionnaires et des membres des communautés locales. L'initiative privilégie la plantation de diverses espèces d'arbres, tant indigènes qu'exotiques, adaptées aux différents écosystèmes éthiopiens, comprenant des arbres fruitiers, des arbres à bois, et des espèces favorisant la biodiversité. Les communautés locales sont essentielles dans ce processus, jouant un rôle clé dans la préparation des sols, la plantation, et l'entretien des jeunes arbres, ce qui favorise également la sensibilisation environnementale et la création d'emplois locaux.

Un suivi régulier est mis en place pour assurer la survie et la croissance des arbres plantés, avec des activités de maintenance pour garantir la réussite à long terme du projet. L'initiative inclut aussi des programmes éducatifs pour informer le public sur les bénéfices des arbres et des forêts et promouvoir la responsabilité environnementale. En outre, elle bénéficie du soutien de diverses organisations internationales, ONG, et partenaires qui fournissent des ressources, des financements, et une expertise technique.

Importance de l'initiative

L'impact de l'initiative est significatif sur plusieurs fronts. Environnementalement, l'augmentation de la couverture forestière contribue à réguler le climat local, améliorer la qualité de l'air, restaurer la biodiversité, et prévenir l'érosion des sols. Économiquement, le projet génère des emplois locaux et soutient le développement économique en offrant des ressources en bois durable et des produits forestiers non ligneux. Socialement, il favorise un sentiment de communauté et de responsabilité environnementale, crée des opportunités éducatives, et renforce les liens sociaux à travers des objectifs environnementaux communs.

En général, l'Initiative de l'empreinte verte est un effort colossal pour améliorer la durabilité environnementale de l'Éthiopie, renforcer sa résilience face aux défis climatiques, tout en mobilisant la communauté et soutenant le développement local.

On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment appelé les Éthiopiens à entrer dans l'histoire en plantant 600 millions de semis d'arbres la semaine prochaine et à battre leur propre record de plantation.

Le premier ministre a partagé sur les médias sociaux ce qui suit : "Le 23 août 2024, laissons notre héritage en plantant 600 millions de jeunes arbres en une nuit". Le Premier ministre a également exhorté le public à mettre leurs empreintes à travers l'Éthiopie avec un esprit unifié, a-t-il déclaré, ajoutant que "lorsque nous nous réunissons, nous pouvons accomplir plus."

Succès du Premier ministre Abiy Ahmed dans la lutte contre le changement climatique

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a connu un succès notable dans la lutte contre le changement climatique grâce à plusieurs initiatives clés. L'une des principales réussites est l'Initiative de l'Empreinte Verte, un projet ambitieux de reforestation visant à planter jusqu'à 20 milliards d'arbres. Ce projet a significativement augmenté la couverture forestière en Éthiopie, contribuant à la restauration des terres dégradées et à la réduction de l'érosion des sols.

En augmentant la couverture forestière, l'initiative aide également à séquestrer le dioxyde de carbone (CO2), réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et atténuant les effets du changement climatique. Abiy Ahmed a su mobiliser une grande partie de la population éthiopienne, incluant étudiants, fonctionnaires et membres de la communauté locale, pour participer aux campagnes de plantation, renforçant ainsi la sensibilisation environnementale et le sentiment de responsabilité collective.

Le soutien de partenaires internationaux, tels que des ONG et des organisations mondiales, a également été crucial. Ces partenaires ont fourni des ressources, des financements et une expertise technique pour soutenir le projet. Par ailleurs, l'initiative a favorisé la création d'emplois locaux dans les domaines de la plantation et de l'entretien des arbres, soutenant le développement économique des communautés rurales.

Des programmes éducatifs ont été établis pour sensibiliser le public aux bénéfices des arbres et des forêts, promouvant une culture de responsabilité environnementale. Les efforts de reforestation ont également contribué à réduire les taux de déforestation et à protéger les écosystèmes locaux.