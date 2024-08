Ethiopie: Le pays a nommé un nouveau représentant du PAM

Addis Abeba — Zlatan Milisic, le nouveau représentant du Programme alimentaire mondial et directeur pour l'Éthiopie, a présenté ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères.

Le directeur général des affaires protocolaires au ministère des affaires étrangères, Melaku Bedada, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de Zlatan Milisic, le nouveau représentant et directeur du PAM en Éthiopie.

Le Programme alimentaire mondial est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il collabore avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et d'autres agences des Nations Unies pour sauver des vies dans les situations d'urgence et utiliser l'aide alimentaire pour aider ceux qui se remettent d'un conflit, de catastrophes naturelles et des effets du changement climatique et pour construire un chemin vers la paix, la stabilité et la prospérité.