Algérie: Journée nationale du Moudjahid - M. Rebiga appelle à s'inspirer des valeurs et principes de la guerre de libération

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a appelé les générations futures à s'inspirer des nobles valeurs et principes incarnés par les héros de la glorieuse Guerre de libération, soulignant l'importance de la Journée nationale du Moudjahid dont l'Algérie célèbrera, mardi, le double anniversaire (Offensive du Nord-Constantinois en 1955 et Congrès de la Soummam en 1956).

Dans une déclaration à l'APS à la veille de la célébration de ce double anniversaire, le ministre a affirmé que cette journée "constitue un legs historique important dans lequel le peuple algérien puisera les éléments de force face aux multiples défis".

"L'Algérie vit aujourd'hui dans la liberté et l'indépendance, à l'aube d'une période historique importante nécessitant la conjugaison des efforts de tout un chacun pour relever les nouveaux défis", a-t-il dit, mettant l'accent sur la nécessité de "s'attacher à notre legs historique et de faire preuve d'une vision clairvoyante pour servir la patrie, se sacrifier pour elle et contribuer à sa prospérité".

Pour le ministre, la Journée nationale du Moudjahid, "demeurera au fil des jours l'une des principales haltes charnières dans le processus de la Guerre de libération bénie qui a préparé le terrain de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale".

La Commission nationale chargée de la préparation des journées et fêtes nationales a élaboré un riche programme sous le thème "Fidélité, édification et continuité", et ce à travers l'organisation de plusieurs manifestations et activités à travers différentes wilayas du pays.