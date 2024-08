Angola: Des femmes de l'IECA appelées à un grand rôle dans la préservation de la paix

Sumbe (Angola) — La gouverneur de la province de Cuanza-Sul, Mara Quiosa, a appelé dimanche, à Sumbe, les femmes de l'Église Congrégationaliste Evangélique d'Angola (IECA) à continuer de prêcher en faveur de la préservation de la paix, de l'unité et de la moralisation des Angolais.

Mara Quiosa, qui s'exprimait lors du culte d'action de grâces et de clôture du IIIe campement régional des femmes de l'IECA, tenu dans la ville de Quipela, commune de Gangula, municipalité de Sumbe, a déclaré qu'il s'agissait d'un segment courageux, intrépide, travailleur et encore plus lorsqu'elles apporte le message de foi et d'espérance, basé sur la paix, le pardon et l'unité.

Pour cette raison, la gouvernante a réitéré son engagement à continuer à travailler avec l'Église Congrégationaliste Evangélique d'Angola, car elle est un partenaire fondamental de l'État dans la construction d'un pays meilleur.

"Nous demandons aux femmes de continuer, aux côtés du Gouvernement, à sauvegarder le renforcement de la récupération des valeurs morales et civiques, ainsi qu'à dénoncer les actes de violence domestique", a-t-elle souligné.

A l'occasion, le secrétaire exécutif de l'IECA, le Révérend Enoque Martins, a salué le rôle du gouvernement dans la matérialisation de divers projets sociaux, dont certains sont en collaboration avec l'Église.

Au cours de l'événement, qui a réuni des fidèles des provinces de Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Luanda, Malanje, Uige et Zaire, des thèmes liés aux défis des femmes dans la mondialisation, à la santé reproductive, à la sécurité alimentaire et au rôle de la femme chrétienne dans l'Église et dans la société, entre autres.

Des représentants de différentes confessions religieuses, des partis politiques ayant des sièges au Parlement, des autorités traditionnelles et des fidèles de l'IECA étaient présents à la messe.