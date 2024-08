Angola: La vente aux enchères de bétail génère 151 millions de kwanzas à Huila

Lubango (Angola) — Environ 151 millions de kwanzas est le montant récolté, samedi et dimanche, lors de la vente aux enchères de bétail incluse dans la 20ème édition de la foire de la Coopérative d'éleveurs de bétail du Sud d'Angola (CCGSA), dans la ville de Lubango, province de Huila.

Il s'agit d'une activité commerciale, qui s'est déroulée du 15 au 18 août avec le soutien de la Fédération Nationale des Coopératives d'Élevage d'Angola (FENACOOPA) réalisée sous la devise : « Deux décennies de contribution au développement du secteur », incluse dans les 122 années de Fêtes de Nossa Senhora do Monte (Notre-Dame de la Montagne).

Le montant récolté se traduit par la vente de 550 animaux regroupés en 88 lots, avec un accent sur les bovins, ainsi que les volailles, chèvres, moutons et chevaux, qui complètent la liste des animaux vendus par plus d'une centaine d'exposants, dont des éleveurs corporatifs et traditionnels.

Par rapport à la même période de 2023, il y a eu une augmentation de 137 millions, suite à l'achat massif d'animaux par les éleveurs d'autres régions du pays venus pour l'événement, comme l'a révélé ce lundi le porte-parole de l'événement, Vítor Panzo.

Le responsable a également souligné qu'il y avait un chiffre d'affaires d'un milliard de kwanzas à la foire, 500 millions de plus par rapport à l'année dernière, grâce à la vente de machines agricoles, de produits ruraux, de partenariats avec les banques, d'équipements technologiques, d'hôtellerie et de tourisme et d'autres produits industriels exposés.

Il a évoqué la participation d'exposants de Cunene, Namibe, Benguela, Cuanza-Sul, Luanda, Bié et Huíla, ainsi que du Brésil, du Portugal, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et de la France.

"La plupart d'entre eux ont apporté des produits et des équipements technologiques qui soutiennent la chaîne agro-industrielle, comme des camions pour le transport du bétail et la conservation de la viande, des véhicules pour le transport des produits des champs, des semences, des vaccins, des aliments pour animaux, entre autres", a-t-il précisé.