Cote d'Ivoire: L'inflation au pays ralentit légèrement pour atteindre 4 % en juillet

Le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire diminue légèrement pour atteindre 4 % en juillet 2024, ce qui témoigne d'une maîtrise de la hausse des prix

Des hausses de prix significatives sont observées dans des secteurs clés : les prix des denrées alimentaires augmentent de 5,1 %, le secteur du logement augmente de 7,9 %, les prix des transports grimpent de 3,5 %.

Les principales augmentations concernent les céréales non transformées (+9,1%), les fruits (+31,8%), les loyers (+8%) et les coûts de l'énergie (+15%).

Le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire a légèrement diminué pour atteindre 4 % en juillet 2024, contre 4,1 % en juin 2024, ce qui indique une certaine maîtrise de la hausse globale des prix.

Toutefois, ce ralentissement modeste cache des hausses de prix significatives dans des secteurs clés. Les prix des denrées alimentaires, principal facteur d'inflation, ont augmenté de 5,1 %, avec de fortes hausses pour les céréales non transformées (+9,1 %), les fruits (+31,8 %), les légumes frais (+5,5 %), la viande (+3,8 %) et le poisson (+2,8 %).

Le secteur du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a connu une hausse de 7,9%, sous l'effet d'une augmentation de 8% des loyers et d'une forte hausse de 15% des coûts de l'énergie. Les prix des transports ont augmenté de 3,5%, ceux des services de santé de 3,2% et ceux des meubles, articles ménagers et entretien courant de 3,5%.

Points clés à retenir

L'inflation semble avoir atteint un pic dans les économies africaines, notamment au Nigeria et au Ghana, qui ont tous deux enregistré une légère baisse des prix à la consommation la semaine dernière, reflétant une diminution des prix inflationnistes. En Côte d'Ivoire, l'inflation de base, hors produits frais et énergie, était de 2,8 % en juillet 2024, ce qui indique que le coût élevé de la vie est principalement dû à des augmentations significatives des prix des produits frais (+6,1 %) et de l'énergie (+11,5 %). Ces secteurs ont connu des hausses de prix substantielles, continuant à exercer une pression sur le budget des ménages.