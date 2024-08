Gabon: Communique nº64/CTRI - Vacances du gouvernement de la transition

Ce 18 aout 2024 à Libreville, le Porte parole du gouvernement de la Transition, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé, par l'entremise du communiqué numéro 064, de la prise de vacances des plus hautes autorités du gouvernement à compter de ce lundi 19 aout 2024.

Cette décision qui émane de la plus haute autorité du gouvernement de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été prise dans un soucis de compréhension des « aspirations et des préoccupations des Gabonais ».

Il important de préciser à toutes fins utiles, que la semaine de vacances accordée aux membres du gouvernement se fera uniquement à l'intérieur du pays. La raison derrière cette semaine de vacances imposées aux membres du gouvernement, remet au bout du jour, la question relative du retour aux sources afin d'établir une proximité entre les dirigeants et les populations.

Une mesure qui pourrait avoir des répercussions positives tant pour les populations que pour les membres du gouvernement dans la mesure où elle permettra aux ministres de s'imprégner des réalités et des besoins des populations locales en passant du temps dans leur environnement. Mais également, en étant physiquement proches des citoyens gabonais, les dirigeants seraient davantage sensibilisés sur les enjeux locaux, leur prise de décisions et actions seront plus responsables.

Pour les populations, la proximité avec les autorités gouvernementales contribuera à créer un rapprochement avec lesdites autorités. Ce qui pourrait renforcer la confiance et la légitimité du pouvoir. De plus, c'est une opportunité de dialoguer à l'heure de la transition qui impulse une action participative des populations locales dans cette nouvelle trajectoire que prend l'histoire du pays.

Cette décision du chef de l'Etat pourrait potentiellement accroitre la compréhension mutuelle entre les membres du gouvernement et la population et renforçant ainsi la gouvernance participative et la responsabilité politique.