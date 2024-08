Afrique: Il est temps d'agir pour la protection des humanitaires, la protection des civils, et pour l'humanité

Le lundi 19 août 2024 marque le 21ème anniversaire de l'attentat à la bombe de 2003, contre le siège de l'ONU à Bagdad, qui a tué 22 travailleurs humanitaires et blessé au moins 150 personnes. L'Assemblée générale des Nations Unies a fait de la date anniversaire de cette tragédie une occasion de rendre hommage aux humanitaires du monde entier qui, malgré les crises de plus en plus complexes, demeurent engagés à sauver des vies et à apporter de l'assistance, parfois au péril de leur vie.

Selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (Aid Worker Security Database) de Humanitarian Outcome, le nombre d'humanitaires tués dans le monde a plus que doublé entre 2022 et 2023 passant de 118 à 280 victimes. Au Mali, 151 cas de violences contre les humanitaires ont été enregistrés en 2024 selon le décompte provisoire de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires. Deux ont perdu la vie, et sept ont été enlevés ou détenus contre leur volonté depuis le début de l'année 2024.

Le thème de cette année « Agir pour l'humanité » s'adresse aux dirigeants et rappelle leur rôle dans les efforts visant à mettre fin à l'impunité et aux violations du Droit international humanitaire. Ce thème rappelle également le principe d'humanité, un des 4 principes humanitaires, qui place la vie humaine et l'allègement des souffrances des plus vulnérables au coeur de l'action humanitaire.

« Cette commémoration nous rappelle les défis auxquels sont confrontés les humanitaires dans le déploiement de l'aide en appui au gouvernement. Je tiens à rendre hommage à nos collègues, nos partenaires humanitaires, nationaux et internationaux, pour leur présence sur le terrain et leur engagement à continuer d'agir pour l'humanité », déclare le Coordonnateur humanitaire au Mali par intérim, M. Maleye Diop, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

Au Mali, plus de 330 000 personnes déplacées internes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été enregistrées en mai 2024 par la matrice de suivi des déplacements (DTM). Les conflits armés représentent 88% des motifs de ces déplacements. La destruction de moyens de transport et d'infrastructures civiles, les hostilités armées, la présence d'engins explosifs improvisés, l'imposition de blocus, entre autres, ont été à la source des 300 contraintes d'accès enregistrées en 2024, et qui ont privé des communautés entières de l'aide dont elles ont besoin pour survivre.

Toutefois, les acteurs humanitaires sont résolument engagés et déterminés à maintenir la continuité de l'aide afin de sauver des vies et d'alléger les souffrances des plus vulnérables en dépit des contraintes sécuritaires, de financement et d'accès.

En 2024, et malgré la mobilisation de seulement 7% des 701,6 millions de dollars requis dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire 2024, les acteurs humanitaires ont pu secourir 576 000 personnes. Cette assistance a été fournie dans un contexte opérationnel difficile, marqué par de nombreuses contraintes d'accès humanitaire, notamment dans les régions de Mopti, Ménaka et Gao.

En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, la communauté humanitaire au Mali appelle à agir pour la protection des humanitaires, la protection des civils et pour un accès humanitaire amélioré afin de maintenir la continuité de l'appui déjà fourni pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants de la population malienne.

Note aux rédacteurs

Humanitarian Outcomes, l'équipe chargée de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires, précise que tous les chiffres pour 2024 sont susceptibles d'être modifiés à l'issue d'un processus de vérification.

Ressources

Données sur la sécurité des travailleurs humanitaires

Campagne #AgirPourLhumanité

Contact presse :

Ramatoulaye Moussa Mazou, Chargée de l'information publique, ramatoulaye.moussamazou@un.org , Tél : +223 92 41 44 91