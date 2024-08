Gabon: Formation de 25 jeunes gabonais à la Conservation des Paysages Forestiers du Corridor Bas Ogooué-Basse Nyanga dans le cadre du Projet GEF 7

Les 19 et 20 août 2024, à la maison verte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 25 jeunes gabonais participeront à une formation innovante sur la conservation des paysages forestiers du corridor Bas Ogooué-Basse Nyanga.

Cet événement, organisé dans le cadre du Projet Global Environnement Facility (GEF 7), vise à renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des populations autochtones et locales en matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles.

Pendant deux jours, suivront un programme intensif conçu pour les sensibiliser aux enjeux critiques de la biodiversité et du changement climatique, tout en les formant à devenir des acteurs clés de la conservation.

Animée par des experts de l'ONG One Forest Youth Initiative (OFYI), la formation abordera des sujets essentiels tels que les vulnérabilités des paysages forestiers, la gestion durable des forêts, et le rôle crucial des jeunes et des populations locales dans la protection de ces écosystèmes.

A la suite de cette formation, les jeunes, accompagnés par les formateurs, produiront et enregistreront des messages de conservation en français et en langues locales. Ces vidéos, réalisées dans un format participatif, serviront à sensibiliser leurs pairs et les membres de leurs communautés à l'importance de la biodiversité et de la conservation des forêts.

A propos du projet GEF :

Le Projet GEF7-PIMS6626 intitulé « Transformer la Gouvernance des Paysages Forestiers du corridor Bas Ogooué - Basse Nyanga », est initié par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, et le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD), est mise en oeuvre par trois organisations de la société civile que sont l'ONG One Forest Youth Initiative (OFYI), la Voix des Jeunes pour le Développement durable et le Réseau Gabonais pour l'Environnement et le Développement Durable (RGEDD).