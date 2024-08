Congo-Brazzaville: Football - L'île Mbamou remporte le trophée de l'indépendance

Au terme de la première édition du tournoi inter arrondissements organisé par le Conseil consultatif de la jeunesse, l'équipe du district de l'île Mbamou dénommée « FC Gayama » a remporté le trophée en battant celle du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, par un but à zéro.

Le tournoi a été placé sur le thème « Jeunesse et indépendance ». Pour le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Michrist Kaba Mboko, ces retrouvailles sportives contribuent à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Il s'est, par ailleurs, réjoui de l'atmosphère non violente qui l'a caractérisé, dix jours durant.

De son côté, la députée de la circonscription électorale unique de l'île Mbamou et marraine de l'équipe éponyme, Esther Ahissou Gayama, a exprimé toute sa joie et la fierté de son district d'avoir remporté la première édition de ce tournoi. « L'île Mbamou s'inscrit désormais, pour cette année 2024, dans la droite ligne de l'année de la jeunesse. Elle doit être présente et active dans toutes les activités juvéniles. Les jeunes de l'île Mbamou dédient le présent trophée au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso », a-t-elle déclaré.

Pour le capitaine de l'équipe de l'île Mbamou, Espoir Ebamé, le résultat positif que sa formation a réalisé est le fruit de la détermination et de la cohésion. « Nous nous sommes battus dès les premiers matches de ce tournoi comme de bons diables », a-t-il dit.

Notons que les quatre premières équipes ont reçu des médailles et des enveloppes financières.