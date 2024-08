Congo-Kinshasa: Les missionnaires d'Uvira proclamés bienheureux soixante ans après leur martyre

Uvira — Les missionnaires xavériens tués par odium fidei au cours de la rébellion muleliste contre le gouvernement congolais ont été béatifiés. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a présidé le rite, célébré aujourd'hui à Uvira sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul, en représentation du Pape. Le Nonce Apostolique en République démocratique du Congo, Mgr Mitja Lescovar, et plusieurs autres évêques des régions voisines ont également concélébré.

« Je suis convaincu que le sang de nos bienheureux martyrs nous obtiendra le don de la paix », a déclaré le cardinal Besungu au cours de son homélie. Le cardinal a également lancé un appel à la paix : « Assez de violence ! Finie la barbarie ! Assez de tueries et de morts » sur le sol congolais, « la violence et les guerres sont le fruit de la folie » . Pour l'archevêque de Kinshasa, « elles sont menées par des gens qui s'écartent du chemin de l'intelligence, par des gens insensés, qui n'ont ni la crainte de Dieu ni le respect de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». « Dieu n'aime pas les guerres. Dieu n'aime pas la violence. Dieu n'aime pas les conflits. Car les conflits armés avilissent l'homme et le privent de sa dignité d'enfant de Dieu. La violence, les conflits et les guerres sont l'oeuvre du diable et de ses acolytes qui sèment la désolation et la mort ».

%

Des paroles similaires ont également été prononcées lors de l'Angélus à la place Saint-Pierre par le Pape François qui a évoqué les nouveaux bienheureux en ces termes : « Leur martyre a été le couronnement d'une vie passée pour le Seigneur et pour leurs frères et soeurs. Que leur exemple et leur intercession encouragent les chemins de la réconciliation et de la paix pour le bien du peuple congolais ».

Trois missionnaires xavériens, deux prêtres et un religieux, ainsi qu'un prêtre diocésain, tués à Baraka et à Fizi, en République démocratique du Congo, le 28 novembre 1964, ont été élevés sur les autels. Après l'indépendance du Congo en 1960, la phase de transition entre le colonialisme franco-belge et la nouvelle situation sociopolitique caractérisée par des troubles impliquant également l'Église catholique a commencé.

Patrice Lumumba, démocratiquement élu et pro-soviétique, est exécuté en 1961 par le colonel Mobutu qui divise le pouvoir entre sa faction (les Mobutus) et celle des Kasavubus après une période de turbulences,. En 1963, Pierre Mulele, ancien ministre du gouvernement Lumumba, de retour au Congo après une période d'endoctrinement idéologique et d'entraînement militaire en Chine, donne naissance à un mouvement de rébellion contre les structures gouvernementales de Léopoldville et contre toute présence européenne. Les guérilleros prennent le nom de Simba (lions en swahili). Dans ce climat, alors que les Européens et la plupart des missionnaires catholiques et protestants quittent le Congo, les Xavériens décident de rester.

Parmi eux, Luigi Carrara (né à Cornale di Pradalunga le 3 mars 1933, entré dans l'Institut des Missionnaires Xavériens en 1947. Il fit sa profession temporaire le 12 septembre 1954 et sa profession perpétuelle le 5 novembre 1959. Ordonné prêtre le 15 octobre 1961, il fut envoyé à Baraka l'année suivante. Son apostolat missionnaire fut caractérisé par l'intimité avec le Christ dans la prière et le service inconditionnel des plus petits et des plus humbles), Giovanni Didonè (né à Rosà le 18 mars 1930, il entra dans l'Institut des Missionnaires Xavériens en 1950. Il a prononcé ses voeux temporaires le 12 octobre 1951 et ses voeux perpétuels le 5 novembre 1954. Ordonné prêtre le 9 novembre 1958, il est envoyé à Fizi l'année suivante), Vittorio Faccin (né à Villaverla le 4 janvier 1934, il est entré dans l'Institut des Missionnaires Xavériens en 1950. Il a fait sa profession religieuse le 8 décembre 1952. Envoyé en mission à Baraka en 1959) et Albert Joubert (né à Saint Louis de Mrumbi-Moba, alors Congo belge, le 18 octobre 1908, d'un père français, appartenant à la garde pontificale, et d'une mère africaine. Il fut ordonné prêtre le 6 octobre 1935, après avoir exercé l'apostolat dans diverses paroisses et diocèses).

Tous ont été tués le 28 novembre 1964. Vers 14 heures, une jeep militaire s'est arrêtée devant l'église de Baraka, d'où est sorti Abedi Masanga, chef des rebelles mulelistes qui occupaient la région depuis des mois. Il invite le frère Vittorio Faccin à monter dans la jeep et, devant son refus, lui tire une balle dans la poitrine, le tuant. Après avoir entendu les coups de feu, le père Carrara, qui se confessait, s'est dirigé vers l'extérieur de l'église.

Abedi lui a ordonné de monter dans la voiture, mais le père Carrara, à la vue de son frère mort, s'est agenouillé devant son corps et a été abattu d'une balle dans la tête. Les corps des deux religieux ont été horriblement démembrés et l'un des bras de frère Victor a été porté en trophée dans le village de Baraka par un jeune homme, membre du commando rebelle, qui s'est converti par la suite.

Après ces assassinats, la jeep du colonel Abedi Masanga est partie pour Fizi, où elle est arrivée dans la soirée. Là, contre l'avis des chefs rebelles mulelistes qui contrôlaient la mission et protégeaient les pères xavériens, il se rend à la paroisse et convoque le religieux. L'abbé Didoné ouvre la porte avec l'abbé Joubert. À la vue des armes, le père Didoné a juste le temps de faire le signe de croix lorsque le colonel Abedi Masanga tire, l'atteignant au front. Immédiatement après, Abedi a également tiré sur l'abbé Joubert, l'atteignant à la poitrine. L'abbé Joubert, blessé, a tenté de s'éloigner mais a été mortellement touché par une autre balle tirée par derrière.

Le procès de béatification a établi qu'ils avaient été tués in odium fidei. En effet, leurs assassinats se sont produits dans un contexte athée et antireligieux caractérisé par un courant magique et superstitieux qui animait les Simba. La religion chrétienne avait été violemment combattue, les églises saccagées, les tabernacles et les images saintes profanés, et des épisodes d'outrage et de destruction de symboles religieux s'étaient produits.

La violence des Simba était dirigée non seulement contre les religieux et religieuses blancs, mais aussi contre les prêtres, religieux et religieuses noirs, ce qui confirme la haine antireligieuse qui les animait. Les Simba opposaient leur religion traditionnelle de rituels tribaux et animistes au christianisme. L'auteur matériel des meurtres, Abedi Masanga, qui était chrétien, a radicalement changé après avoir été endoctriné par les Chinois avec l'idéologie maoïste profondément anti-chrétienne.

Ils savaient que certains frères xavériens d'Uvira avaient été pris en otage par les rebelles et que leur vie était gravement menacée. Ils ont eux-mêmes été témoins des nombreux crimes des rebelles Simba. Ils étaient conscients des risques et leur décision de rester malgré tout à leur poste confirmait leur volonté d'accepter le martyre pour ne pas abandonner les fidèles et la mission. L'abbé Joubert a lui aussi manifesté sa disponibilité au martyre

Le martyre était pour tous les quatre le couronnement d'une vie entièrement consacrée au Seigneur et au prochain.