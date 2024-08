Cameroun: Atelier de Douala sur les médias et la parité - La présidence de la Syfemac confiée à la RDC

Placé sur le thème "Hommes et femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix et la démocratie en Afrique centrale", l'atelier des journalistes de cette sous-région, initié récemment par l'Organisation des Nations unies pour l'Afrique centrale (Unoca), en partenariat avec le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme et la démocratie et l'Unesco à Douala, au Cameroun, a pris d'importantes résolutions pour promouvoir la parité hommes-femmes dans les médias.

Les participants aux assises de Douala ont formulé trois résolutions, à savoir la Déclaration de Douala sur le harcèlement sexuel dans les médias ; l'engagement et le plaidoyer et enfin la création de la Synergie des femmes des médias de l'Afrique centrale (Syfemac).

S'agissant de la dernière résolution, la République démocratique du Congo (RDC) a été choisie, à travers la présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, Grâce Ngyke, pour diriger la Syfemac. Journaliste et conseillère en genre du directeur général de l'Agence congolaise de presse, elle assumera cette responsabilité pour un mandat rotatif dont la durée sera fixée lors de la première assemblée générale de cette nouvelle structure.

La Syfemac regroupe dix pays, notamment la RDC, le Rwanda, le Congo, l'Angola, Sao Tomé-et-Principe, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Burundi et le Tchad. Elle s'engage à promouvoir l'égalité des sexes dans les médias, à renforcer les capacités des femmes journalistes et à favoriser un espace médiatique inclusif et respectueux des droits de l'homme. Sa création marque un tournant décisif dans la lutte pour l'autonomisation des femmes dans le secteur des médias en Afrique Centrale. La présidence confiée à la RDC est un signe fort de l'engagement de ce pays en faveur de ces objectifs.

Notons que l'atelier de Douala sur l'égalité homme-femme dans les médias a permis aux participants de faire un diagnostic sur des questions d'égalité afin de formuler des recommandations idoines pour changer la donne sur le terrain.