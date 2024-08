Congo-Brazzaville: Pagir - Les instruments de sauvegarde environnementale et sociale vulgarisés

Lancé en mars dernier, le programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services » (Pagir) se déploie progressivement sur le terrain de la réforme des finances publiques. Les parties prenantes du projet se sont imprégnées, du 12 au 14 août à Brazzaville, des instruments de sauvegarde environnementale et sociale.

Les documents vont aider à identifier les principaux enjeux environnementaux et sociaux dans les zones d'intervention du Pagir, ainsi que les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels liés à la mise en œuvre du projet. Ceux-ci sont composés du Plan de gestion de la main-d'œuvre ; de l'évaluation des systèmes environnementaux et sociaux ; du Plan de mobilisation des parties prenantes ; du Mécanisme de gestion des plaintes et du Plan d'action contre les violences ayant pour base le genre. Ils ont également défini les mécanismes d'atténuation et de gestion des risques et impacts potentiels.

En effet, l'atelier de vulgarisation des normes environnementales et sociales, couplé à la formation des points focaux sur la gestion des plaintes, visait à permettre aux bénéficiaires du programme de se familiariser à ces instruments. Les délégués des administrations concernées (finances, budget, plan, hydrocarbures, santé, enseignement général et technique), les acteurs de la société civile, les points focaux, l'unité de coordination du Pagir, le secrétariat permanent aux réformes des finances publiques et la cellule de suivi de la réforme en matière de gouvernance de la primature ont échangé leurs vues sur le sujet.

%

Financé à hauteur de 70 millions de dollars, environ 41,6 milliards FCFA, le Pagir vise à appuyer le gouvernement dans sa politique de renforcement de la gouvernance et de la gestion des finances publiques. Il devrait permettre à terme d'accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources domestiques et de la gestion des dépenses de l'État dans la santé et l'éducation.

L'initiative d'élaborer et de vulgariser les instruments de sauvegarde environnementale et sociale correspond, selon le coordonnateur de l'unité de coordination du Pagir, Thomas Bandia, aux exigences de la Banque mondiale. « Ce type de financement doit viser à garantir la protection des personnes et de l'environnement contre les impacts négatifs potentiels. Dans ce contexte, il convient de se doter coûte que coûte des meilleures pratiques afin d'atteindre les objectifs ciblés de développement économique, social et environnemental par le biais de ces outils », a-t-il indiqué.

En rappel, le programme s'exécute en deux volets : un financement axé sur les résultats et un financement de gestion de projet au titre d'une assistance technique. Le pays va expérimenter durant les quatre années un schéma hybride de mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques.