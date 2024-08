Congo-Brazzaville: Ligue départementale du sport de travail - Les meilleurs joueurs et équipes récompensés

La Ligue départementale du sport de travail a primé, le 17 août, les équipes championnes et les meilleurs joueurs de la saison sportive 2023-2024. La cérémonie a eu lieu au complexe sportif de Pointe-Noire, sous la houlette de Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental des sports et de l'Education physique.

Le bureau exécutif de la Ligue a primé les équipes et les joueurs qui ont exprimé avec envie leur talent durant un mois et demi de la compétition dans les deux disciplines retenues, à savoir le football pour les messieurs et le nzango pour les dames. L'équipe de football de la Coraf et celle de nzango l'AS Conseil ont conservé la palme d'or en s'adjugeant chacune un nouveau titre dans leur palmarès.

Les trophées et les enveloppes ont été remis aux championnes et à leurs dauphines par discipline, notamment la Coraf et Ubipharm chez les messieurs, l'AS Conseil et ACSI chez les dames. Des pièces d'étoffe ont été remises aux trois meilleures joueuses qui ont marqué plus de KO (C'est-à-dire les points). Il s'agit de Bithe Boukangou de Ilogs, Yoka de ACSI, Bakala du Conseil congolais des chargeurs.

De même, les trophées de fair-play ont été respectivement décernés à Ilogs au football et à Crédit du Congo au nzango.

Par ailleurs, pour encourager les femmes âgés à la pratique du sport, le président de la Ligue du sport de travail, Peter Moka, a remis à trois sexagénaires qui ont participé au championnat de nzango une pièce d'étoffe chacune. Il s'agit d'Anick Moulongo, de Loufoua et de Micheline Diambou.

C'est ainsi qu'au nom de toutes ces femmes, Mme Loufoua a exprimé sa gratitude envers la Ligue. « Je remercie le président de la Ligue pour cet acte et que cela ne s'arrête pas à cette édition. Je pratique le sport depuis ma jeunesse, c'est pourquoi je me maintiens en forme. J'appelle toutes ces femmes qui n'exercent pas les activités sportives d'emboîter le pas. Le sport est très important pour la femme et chasse les maladies », a-t-elle dit.

Très satisfait de l'aboutissement de ce championnat qui est le dernier de son mandat à la tête de la Ligue, Peter Moka a remercié sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réussite.

« Félicitations à tous les travailleurs, car cette compétition vous est réservée. Nous n'avons pas eu affaire aux joueurs d'élite. Pour cela, nous remercions respectivement la Ligue départementale de football et celle de nzango moderne avec lesquelles nous avons travaillé en collaboration dans la mise en place des licences pour éviter l'injonction des joueurs d'élite dans notre championnat. Le sport de travail, c'est l'épanouissement, c'est jouer ensemble. Nous remercions également les responsables des entreprises qui ont pris part à ce championnat qui marque la clôture de la saison sportive 2023-2024 », a-t-il indiqué.

De son côté, le directeur départemental des Sports, Joseph Biangou Ndinga, a félicité la Ligue pour l'organisation réussie de cette compétition. «Les championnats qui prennent fin ont donné une occasion privilégiée à nos sportifs et sportives de se mouvoir avec rythme et cadence, gage d'une santé physique, psychologique, physiologique apportant une valeur ajoutée dans les activités économiques des différentes entreprises au quotidien.

C'est ici l'occasion de féliciter la Ligue de sport de travail pour la bonne organisation de ce championnat », a-t-il dit. Il a félicité les meilleures équipes et demandé aux perdantes de bosser davantage pour intégrer la catégorie des gagnantes.