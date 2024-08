Congo-Brazzaville: Musique - Rousson tout feu tout flamme au pays

Dans le cadre de sa tournée nationale dénommée « Mwana mboka tour », l'artiste congolais basé en Russie, Rousson Elpapacito, a livré un concert électrique le 17 août à la Maison russe.

Jeune, talentueux, avec une présence scénique captivante, Rousson a fait vibré la Maison russe lors de son tout premier show à Brazzaville. En compagnie d'un groupe de danse locale, l'artiste a déployé quelques hits de son répertoire interprété en français et russe tels que C'est mon temps, Quand t'es là, C'est quoi ?

Choco... Evoluant dans un style urbain, sa musique ne se veut pas juste distrayante avec des thématiques tournant autour des relations sentimentales mais elle est aussi engagée car dénonçant certains maux de la société à l'instar de la délinquance juvénile, la cupidité, l'hypocrisie, les commérages et bien d'autres.

Pour ce concert, Rousson a reçu le soutien de quelques artistes comme Thérésa Bouam's qui a souligné que la culture congolaise a besoin d'unité et de solidarité entre les artistes afin de se hisser encore plus haut sur le plan international. Les artistes musiciens Maska Kéké Bil et Emilio Lacass avaient également répondu présent à ce rendez-vous et chacun, grâce à sa discographie, a offert au public un quart d'heure de musique au rythme dansant.

« En tout cas, le plaisir a été partagé car le but premier est d'élever notre culture, donc je suis vraiment satisfait. Certains artistes, quand ils réussissent, ne pensent pas à en faire profiter aussi aux autres. Je salue la volonté de Rousson de vouloir créer un pont culturel entre la Russie et le Congo. Cela ouvrira des portes de collaboration à l'international à de nombreux artistes locaux et ce sont de telles initiatives que nous voulons », a souligné Emilio Lacass, connu pour son célèbre titre « Mutwa kala ».

%

Après le lancement de sa tournée « Mwana mboka tour », le 11 août à Pointe-Noire, c'est sur une note positive que Rousson a conquis le public de Brazzaville. « L'artiste Rousson est un frère avec lequel on a grandi ensemble dans un même quartier. De loin, on a appris qu'il avait opté pour la musique après ses études. Et aujourd'hui, le voir sur scène a été un vrai plaisir. Il est talentueux et dégage une forte énergie. Je lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière », a confié Divine Nzihou. Pour sa part, l'artiste a remercié le public présent à ce premier concert à Brazzaville. « J'ai aimé leur réceptivité et leur encouragement », a -t-il laissé entendre.

Une passion pour la musique révélée en Russie

Alors qu'il est étudiant boursier en pétrochimie en Russie, Rousson se découvre la passion pour la musique et c'est ainsi qu'il est détecté par une maison de production russe lors d'un festival de chant. Sa voix, son flow et ses compositions lui valent aujourd'hui une percée. C'est donc pour se faire connaître auprès des siens que Rousson a tenu cette tournée. « Le but de cette tournée est de montrer aux Congolais qu'il y a aussi des artistes nationaux qui émergent en Russie.

J'ai même été récemment primé pour mon featuring " Ça c'est quoi? " Ma présence au Congo, c'est donc pour créer un pont culturel entre la Russie et ce pays, c'est-à-dire permettre aux artistes du Congo de se faire connaître en Russie, et ceux basés en Russie de se faire connaître au Congo », a-t-il déclaré. Pour ce faire, il ambitionne des échanges, des featuring avec des artistes et des projets d'insertion professionnelle au profit de la jeunesse.

La veille de son concert à Brazzaville, Rousson s'était entretenu avec des étudiants boursiers congolais qui s'envoleront dans peu de temps pour la Russie. Il les a exhortés à briller par le travail, l'assiduité, le respect des autres et l'amitié. Selon lui, la Russie est un pays ouvert et hospitalier. Les étudiants congolais apprécieront leur séjour. Rousson a martelé sur la discipline et l'excellence car avant d'être artiste, il a été étudiant et sa réputation ainsi que ses performances académiques ont été des atouts pour acquérir certaines opportunités.

Après Brazzaville, Rousson sera sur scène le 24 août à la salle de la préfecture de Dolisie. « Les jeunes de Dolisie, soyez très très chauds parce qu'Elpapacito arrive et je suis sûr et certain que cela va très très bien se passer », a-t-il dit à l'endroit des mélomanes.