Maroc: Marhaba 2024 - Plus de 30.000 MRE ont transité par le port d'Al Hoceima

Al Hoceima — Quelque 30.555 Marocains Résidant à l'Etranger (MRE) ont transité via le port d'Al Hoceima depuis le lancement de l'Opération "Marhaba 2024" et ce, jusqu'au samedi dernier.

Selon le directeur du port d'Al Hoceima, Adil El Bardi, les passagers ayant transité par le port d'Al Hoceima se répartissent entre 20.223 passagers venus au Maroc et 10.332 partant vers l'étranger. Par ailleurs, un total de 7.690 véhicules ont transité via le port d'Al Hoceima, dont 2.508 véhicules entrants et 5.182 sortants, a-t-il noté, faisant savoir qu'un ensemble de mesures ont été mises en place pour faciliter ces opérations.

Le nombre d'arrivées durant cette période, tant des passagers que des véhicules, a enregistré une baisse de 15 et 13% respectivement, a-t-il relevé, expliquant que ce recul est principalement dû au démarrage tardif de l'opération Marhaba cette année au niveau port. Et d'ajouter que l'Agence nationale des ports poursuit ses efforts pour améliorer les équipements du port, à travers la mise en place d'équipements de sécurité et de confort dernier cri.

L'Agence œuvre également à renforcer la coordination avec les différents acteurs concernés afin de garantir de bonnes conditions d'accueil des passagers, a noté le responsable.