Congo-Kinshasa: OCC /Christelle Muabilu éblouissante au programme de promotion de l'entrepreneuriat - DNK Challenge

Invitée à intervenir comme « mentor intervenant » au programme DKN Challenge, du Rassemblement des Jeunes patriotes -RJP- en sigle, à la piscine de la concession Kage, 16ème rue Limete industriel, le vendredi 16 août 2024, dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et à soutenir les talents émergents de notre communauté, Christelle Muabilu, Directeur général Adjoint de l'Office Congolais de Contrôle, a donné de sa voix.

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années», dit-on. Mme le Directeur Général adjoint de l'Office Congolais de Contrôle, Christelle Muabilu, a été non seulement éblouissante mais également convaincante.

Après le mot du président de cette structure, M. Diercy Ngimbi Kinkela et sa présentation, Madame Christelle Muabilu a harangué l'assistance durant une quinzaine de minutes. Elle a partagé son expérience, mais aussi prodigué des conseils en répondant aux différentes questions qui lui ont été posées.

Vêtue de plusieurs casquettes qui justifient son dynamisme, et sa détermination à changer l'image de la société congolaise dans son secteur, Christelle Muabilu a retracé les péripéties de son parcours.

Détentrice de plusieurs diplômes universitaires, Mme Christelle Muabilu, dont le dernier est celui obtenu en Août 2023 au Collège des Hautes Etudes de Stratégie et Défense, CHESD en sigle. Femme d'Etat, entrepreneure, patronne d'entreprise,

Gestionnaire des projets, Christelle Muabilu a interpelé les participants à tenir jusqu'au bout, surtout à exceller dans les études. Car, c'est l'instruction qui anoblit l'homme.

Depuis sa jeunesse, a-t-elle expliqué, elle s'est toujours engagée dans le combat pour la protection et la défense des droits de femmes et particulièrement les femmes de faibles conditions économiques, l'autonomisation de la fille-mère congolaise qui est complètement délaissée dans plusieurs contrées de la société.

D'ailleurs, c'est ce souci qui la pousse à créer en 2019, une structure sociale à but non lucratif dénommée « la Ressource pour le bien-être ». Une organisation non gouvernementale qui s'emploie à valoriser la femme congolaise, en général et, la jeune fille-mère, en particulier. Et aujourd'hui, cette Asbl regroupe une centaine des femmes.

Son combat pour l'égalité professionnelle et le leadership féminin et surtout sa vision d'une société où les femmes sont valorisées à leur juste titre et accès aux mêmes opportunités que les hommes, n'a pas laissé les autorités du pays indifférentes.

A la recherche des femmes leaders, capables de matérialiser sa vision, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo posa son dévolu sur Mme Christelle Muabilu. C'est ainsi qu'elle fut nommée le 3 septembre 2022, Directeur Général Adjoint de l'Office Congolais de Contrôle -OCC- en sigle, l'Etablissement public à caractère scientifique et technique.

Femme dynamique et de conviction, Mme le Directeur Général Adjoint croit en l'avènement d'un Congo grand, beau et prospère où chacun pourra jouer son rôle dans l'Unité. Mme Christelle Muabilu a terminé son message par exhorter l'assistance à ne pas baisser les mains car la vie est un combat perpétuel.

A l'issue de son intervention magistrale qui a captivée toute la salle, le Président de DNK CHALLENGE, Monsieur Diercy Ngimbi Kinkela lui a décerné un diplôme de mérite et un portrait lui a été remis à titre de cadeau

Il y a lieu de signaler que le programme DNK CHALLENGE, édition 2024, met en compétition des jeunes entrepreneurs congolais dont l'âge varie entre 18 et 35 ans habitant la ville de Kinshasa. Ceux-ci vont concourir durant 4 semaines pour le sacre du meilleur d'entre eux sur des critères entrepreneuriaux au travers d'un parcours des différentes étapes qui sont retenues pour la compétition. Le tournage de cette compétition a lieu chaque jeudi à partir de 14 heures au sein de la piscine de la concession Kage, 16ème rue Limete industriel.

Le DNK Challenge est une occasion unique pour les participants de se mettre en valeur et de faire valoir leurs compétences afin de rafler une cagnotte de 20.000.000 FC.