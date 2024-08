Congo-Kinshasa: Couverture santé, prévoyance et frais funéraires des Magistrats congolais / Le CSM et Activa - RDC signent une convention d'assurances

Après la signature du protocole d'accord pour la construction des résidences dignes pour les magistrats dans leur cité située à Maluku, c'est maintenant la couverture santé, la prévoyance et les frais funéraires. C'est à cette fin que le président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga et le Directeur Général de d'Activa - RDC, Patrick NOUH ont signé, ce vendredi 16 août 2024, une convention d'assurances au profit d'environ 5000 magistrats du pays.

Cette étape constitue un motif de satisfaction pour le DG d'Activa qui a déclaré « remercier chaleureusement le président du Conseil supérieur de la magistrature et toute son équipe, le secrétaire permanent qui nous ont permis, après des mois de travail, la mise en place d'une convention pour un régime santé au profit de l'ensemble des magistrats du pays ainsi que la mise en place d'un contrat de prévoyance collective pour nos magistrats »

Patrick NOUH estime que « les magistrats sont des valeureuses personnes qui se battent chaque jour pour permettre à la République d'être ce qu'elle est. Nous venons les rassurer d'avoir un acteur du secteur des assurances qui les accompagne dans la prise en charge de leur santé, de leur humanité, de mettre en place des frais funéraires au cas où un magistrat venait à décéder ».

« Nos partenaires sont conscients que dans cette convention pour l'ensemble des magistrats, tout est mis à leur niveau pour que le contrat entre en vigueur dans le meilleur délai.

Ça ne saurait tarder, je pense que ce sera fait imminemment une fois que le contrat est signé, la prochaine étape sera le recensement de tous les magistrats. Une fois le recensement terminé, le contrat pourra démarrer », a-t-il poursuivi.

Côté Conseil supérieur de la Magistrature, son Secrétaire permanent, Telesphore NDUBA, a précisé que les deux parties se sont mis d'accord sur une convention d'assurances maladies et une convention pour des frais funéraires.

« Les magistrats ne sont pas pris en charge quand ils sont malades ou encore quand ils sont décédés ». Et d'ajouter : « C'est ainsi que le président du CSM avait pensé impulser les magistrats pour prendre langue avec une firme d'assurances. Le CSM et Activa ont donc mûri les réflexions sur deux domaines d'assurance, à savoir : assurance maladies et assurance frais funéraires ».

Et le secrétaire permanent du CSM de rappeler l'article 25 des Statuts du Magistrat selon lequel, les soins de santé pour les magistrats ainsi que des dépendants, l'époux ou l'épouse et les enfants sont pris en charge par l'État, y compris les frais funéraires. « Voilà donc pourquoi, le CSM a pensé recourir aux firmes d'assurances et a porté son choix sur Activa pour redorer le social des magistrats congolais », a souligné Telesphore NDUBA.

« Avec cette convention, nous allons cheminer avec des techniciens pour passer à la mise en oeuvre », a rassuré le Secrétaire permanent du CSM. « Le CSM espère vivement qu'avec un assureur privé, si un magistrat tombe malade, il pourra bien se faire soigner localement sinon à l'étranger. Et si par malheur, il arrivait à rendre l'âme, il ira dignement à sa dernière demeure », a-t-il ajouté.

« Activa est une meilleure offre », rassure le Secrétaire permanent, » si un magistrat est malade, il peut être pris en charge au pays où à l'étranger, c'est alléchant pour les magistrats. Beaucoup ont des médecins en France, en Allemagne, en Europe, de manière générale. Et la facture sera payée par l'assureur. Notamment, pour les dépendants, l'époux ou l'épouse et les enfants « .