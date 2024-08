Sénégal: Accident de Khourou Mbacké - Maïmouna Dièye présente les condoléances du Chef de l'Etat

Diourbel — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a présenté, dimanche, les condoléances du président de la République et de la Nation aux familles des victimes de l'accident survenu jeudi dernier, à Khourou Mbacké, dans le département de Diourbel (centre).

Neuf personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées dans la collision entre un camion immatriculé à l'étranger et un car de transport en commun "Ndiaga Ndiaye".

"Nous sommes ici aujourd'hui au nom du Président de la République et du Premier ministre, pour présenter les condoléances de la Nation et apporter notre soutien moral et financier aux familles des victimes de cet accident", a-t-elle déclaré.

La ministre a indiqué que les services de son département et ses collègues de la Santé et des Infrastructures et des Transports sont mobilisés pour accompagner les blessés, toujours en soin dans des structures sanitaires.

Les blessés ainsi que les familles des victimes de l'accident seront soutenus psychologiquement pour traverser ces moments douloureux, a assuré Maïmouna Diéye.

"Nous partageons la douleur avec les familles de toutes ces victimes. Le gouvernement sera à leurs côtés pour l'appui psychologique, conformément aux directives du président de la République", a-t-elle dit.