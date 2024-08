Congo-Kinshasa: Des signaux forts depuis Lubumbashi et Kolwezi, Mines - Kizito Pakabomba réitère l'engagement du Gouvernement à renforcer la résilience de l'Economie Nationale

Après le Haut-Uélé et le Nord-Kivu, Kizito Pakabomba, Ministre des Mines, a posé ses valises, jeudi 15 août dernier, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, deux régions stratégiques en raison de leur potentiel minier, signant par la suite sa deuxième mission officielle à l'intérieur du pays. En effet, cette mission officielle s'inscrit dans la mise en oeuvre de la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à transformer le secteur minier en un levier de diversification économique et de création de richesses.

Atterrissage à Lubumbashi

En effet, dans la matinée du jeudi 15 août 2024, le Ministre des Mines a atterri à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, en provenance de Kinshasa, marquant le début de sa tournée dans les provinces du Grand Katanga. A son arrivée, il a été accueilli par le Ministre provincial des Mines du Haut-Katanga, Lucien Lumano, qui l'a conduit auprès du Vice-Gouverneur de la province, Martin Kazembe Shula, pour un échange.

Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur l'état du secteur minier dans le Haut-Katanga, un secteur que Kizito Pakabomba a qualifié de crucial pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales, conformément à la volonté du Président Félix Tshisekedi. Le Ministre a également abordé les défis environnementaux liés à l'exploitation minière.

Avant de se rendre dans la province du Lualaba, le Ministre des Mines a visité les installations de la Société Congolaise pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL). Après avoir pris note des défis auxquels cette entreprise est confrontée, il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à reprendre en main le secteur minier pour renforcer la résilience de l'économie nationale.

Envol pour Kolwezi

En début de soirée de ce même jeudi 15 août 2024, le Ministre des Mines est arrivé à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il a été accueilli à l'aéroport par le Vice-Gouverneur de la province, Clément Mufundji Tshinat Karl, avant d'être conduit au Gouvernorat pour une réunion de travail avec Fifi Masuka, Gouverneure de province, et les responsables des services oeuvrant dans le secteur minier au Lualaba.

Au cours de cette réunion, Kizito Pakabomba a souligné l'importance du secteur minier pour l'économie nationale et le bien-être des communautés locales. Il a salué les progrès visibles dans la province, notamment en termes de développement des infrastructures, tout en reconnaissant les défis environnementaux, artisanaux et énergétiques auxquels la région est confrontée. Le Ministre a promis que des solutions seraient rapidement apportées pour surmonter ces obstacles.

Il a également insisté sur la nécessité pour les entreprises minières de contribuer activement au développement du pays et de respecter leurs engagements en matière de cahiers des charges, de redevances, et de développement social, conformément aux attentes du Chef de l'Etat. Il a rappelé l'importance d'une répartition plus équitable des richesses afin qu'elles bénéficient réellement à la population congolaise.

En conclusion, le Ministre Kizito Pakabomba a rencontré l'administration minière du Lualaba, à qui il a rappelé leur rôle déterminant dans le développement du secteur minier. Il a insisté sur la nécessité pour l'administration de viser des résultats concrets et d'adhérer aux valeurs d'éthique, de courtoisie, et de performance.

Nota bene...

L'agenda du Ministre des Mines, lors de cette mission, prévoit également d'autres visites dans les entreprises minières des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba avant son retour à Kinshasa prévu pour le 21 août 2024.

Dans cette mission officielle s'est joint plusieurs experts du secteur minier, parmi lesquels le Secrétaire Général aux Mines, Jacques Ramazani Lutuba ; le Directeur Général du Cadastre Minier (CAMI), Popol Mabolia Yenga ; le Directeur Général du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle (SAEMAPE), Jean-Paul Kapongo Kadiobo ; ainsi que du Coordonnateur de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM), Raphael Matamba Jibikila.