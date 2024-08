Sénégal: L'Etat veut doter d'infrastructures de proximité les 557 communes du pays

Ziguinchor — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a exprimé, dimanche, sa volonté d'accompagner les 557 communes du Sénégal, afin qu'elles se dotent de lieux de pratique des sports de proximité et d'espaces aménagés dédiés aux activités culturelles.

"Pour les 557 communes que compte le Sénégal, nous voulons les accompagner véritablement au plan sportif en les dotant de lieux de pratique de proximité mais aussi au plan culturel en les dotant d'espaces (...) aménagés de création artistique, de culture, de littérature et d'art avec un contenu local spécifique", a-t-elle dit.

Khady Diène Gaye effectuait une visite à Ziguinchor, dans le cadre de sa tournée nationale. Cette tournée est destinée à s'enquérir de la politique de suivi et d'évaluation des projets gouvernementaux visant à améliorer les infrastructures sportives et de jeunesse.

Accompagnée de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargée des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, elle a visité, entre autres, le stade régional Aline Sitoé Diatta, le centre conseils pour adolescents de Ziguinchor.

Khady Diène Gaye s'est également rendue au centre culturel de Ziguinchor où elle a rencontré les acteurs culturels de la région.

"Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou sont éloignés de la capitale. Ces chefs-lieux de région ne peuvent pas se rabattre au niveau des infrastructures sportives qui se trouvent au niveau de la capitale. Et là, il est important d'apporter des réponses urgentes", a expliqué la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Selon elle, "dans le +projet+ de société du chef de l'Etat, le programme sport occupe une place importante". Ce programme se donne pour défi d"'accompagner le développement des territoires par le biais du sport et de la culture", a-t-elle précisé.

"Pour poser les bases d'un système sportif durable et compétitif, il nous faut des lieux de pratique de proximité. Et, quand on parle de lieux de proximité, on ne parle pas de stade de 10.000 places. Mais, ce sont des installations qui sont aux abords des concessions, des quartiers et des communautés", a-t-elle expliqué.

Elle indique que son ministère souhaite "poser les bases et les fondements solides pour pouvoir assoir un véritable système sportif performant et compétitif".

Selon elle, "la priorité sera accordée aux zones les plus éloignées de la capitale, pour permettre à ces populations de pouvoir se reconnaître à travers la politique publique sportive que nous sommes en train de dérouler".

Elle dit en outre vouloir démocratiser l'accès aux sports et rendre effectif l'enseignement de l'éducation physique en faisant la promotion du sport scolaire et universitaire.

Khady Diène Gaye a, par ailleurs, assuré qu'elle fera le nécessaire pour une application de la loi portant statut de l'artiste, afin de permettre aux artistes d'avoir "une excellente protection sociale, à l'image des autres travailleurs".

Elle s'est engagée à permettre à l'artiste en cours ou en fin de carrière de pouvoir se nourrir de son art valablement.

"Notre challenge principal, c'est d'aller dans les territoires, c'est d'aller accompagner le développement des territoires par le biais de la culture. Nous voulons mettre la culture et le sport au service de cette jeunesse sénégalaise", a dit la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.