Ile Maurice: «À Rs 3,7 M l'unité pour un logement social, ce sont les contribuables qui paieront»

Les 8 000 logements sociaux actuellement en construction suscitent la controverse.Outre le fait que seulement 3 650 d'entre eux seront probablement livrés d'ici décembre, et que le reste le sera en juin 2025, le coût de chaque unité interpelle les spécialistes du secteur. On s'interroge également sur le fait que la National Social Living Development Ltd (NSLD) n'ait pas eu recours à des appels d'offres pour ces constructions, préférant attribuer les contrats à 14 entrepreneurs. Rajen Seetohul, ex-«Managing Director»de la MHC, souhaite apporter son éclairage sur ce vaste projet nécessitant un investissement de plus de Rs 17 milliards.

Le «Deputy Prime Minister» (DPM) et ministre du Logement, Steven Obeegadoo, vient d'annoncer que les premières maisons de la NSLD seront livrées en septembre et qu'une unité coûtera Rs 3,7 millions.

Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

En fait, j'ai lu avec intérêt les récentes déclarations du DPM et plusieurs éléments m'interpellent.Premièrement, il a mentionné qu'en raison de l'augmentation des prix des matériaux de construction, le coût d'une unité s'élèvera désormais à Rs 3,7 millions. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de procédure d'appel d'offres pour la construction des unités de la NSLD et que le coût d'une unité de 70 m² avait été fixé à Rs 2,7 millions en 2023. De plus, les 14 contracteurs ont été choisis unilatéralement. J'avais souligné dans une précédente interview que cela allait constituer un jackpot pour les contracteurs. L'ancien leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, avait posé une Private Notice Question sur cette affaire, mais il était resté sur sa faim car le projet est couvert par une clause de confidentialité étant sous un Special Purpose Vehicle et incorporé comme une société privée. Maintenant, le ministre Obeegadoo nous annonce une augmentation de Rs 1 million par unité (soit 37 %). Ce serait utile si la NSLD pouvait nous expliquer comment une telle augmentation a été justifiée. En incluant le prix du terrain, et les services annexes tels que l'électricité, l'eau et les eaux usées, le coût total d'une unité de logement social pourrait atteindre près de Rs 5 millions. C'est tout simplement un déni du concept de logement social.Je vous rappelle qu'en 2014, le coût de construction d'une unité de la National Housing Development Company était d'environ Rs 500 000.

Mais reconnaissons que le prix de vente est fortement subventionné pour les acquéreurs,à un prix fixe de Rs 1 million. En raison du coût élevé de la construction, les autorités ont dû augmenter le plafond de revenu pour être éligible à ces maisons, passant de Rs 30 000 à Rs 40 000. Cependant,la majorité des demandeurs (25 000) qui attendent une maison depuis plus de 25 ans ont un revenu inférieur à Rs 40 000. Cela signifie que les plus méritants risquent de ne pas être servis. De plus, en période électorale, il y a un risque accru de spéculation. N'oublions pas que ce sont finalement les contribuables qui paieront la facture. En se basant sur le coût final estimé à Rs 5 millions et le prix payé par un acquéreur de Rs 1 million, les subventions pour ces 8 000 maisons pourraient atteindre Rs 32 milliards, selon un calcul simple.

Que proposez-vous ?

Je pense qu'il serait plus judicieux pour le gouvernement de ne pas procéder à l'attribution de ces maisons pour l'instant, d'autant plus que bon nombre d'entre elles ne seront pas prêtes avant l'année prochaine. Dans le cas contraire, cela risque de créer davantage de confusion et d'incompréhension en cette période électorale.