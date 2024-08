Ethiopie: Ethio Telecom et la société VISA a lancé de nouveaux services internationaux de transfert d'argent numérique

Addis Abeba — Ethio telecom a lancé aujourd'hui de nouveaux services internationaux de transfert d'argent numérique en collaboration avec la société VISA, leader mondial de la technologie de paiement numérique.

Les deux parties ont également signé un accord stratégique pour fournir des services de transfert d'argent VISA Direct et tele birr qui transformeront le transfert d'argent international Hawala existant.

La PDG d'Ethio telecom, Frehiwot Tamru, et le directeur national de la société VISA, Yared Tadele, ont signé l'accord. Les services de transfert d'argent internationaux appelés « VISA Direct et telebirr Remit services » qui sont lancés aujourd'hui transformeront les services de transfert de fonds existants et permettront aux utilisateurs d'Ethio telecom de disposer d'un portefeuille de cartes VISA virtuel.

Le service VISA Direct permet aux utilisateurs de cartes VISA vivant à l'étranger de transférer de l'argent vers leur pays d'origine en utilisant le numéro de carte virtuelle Tele Birr. Il permet également aux particuliers et aux institutions d'envoyer et de recevoir de l'argent dans plus de 190 pays de manière simple, rapide et pratique.

Tele Bir Remit permet également aux utilisateurs vivant à l'étranger d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leurs proches en utilisant le numéro Tele Bir en installant l'application Tele Bir Remit sur leur téléphone.

Les utilisateurs peuvent accéder au service en téléchargeant les applications Visa Direct et telebirr Remit via la SuperApp telebirr. Cette initiative devrait augmenter le montant des transferts de fonds envoyés en Éthiopie et témoigne de l'engagement d'Ethio Telecom à fournir à ses clients les solutions financières les plus récentes et les plus pratiques, réalisant ainsi l'Éthiopie numérique.