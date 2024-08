Egypte: Aucun cas de variole du singe n'a été détecté au pays - Le porte-parole du ministère de la santé

Aucun cas de variole n'a encore été détecté en Egypte, a déclaré le porte-parole du ministre de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar, dans les médias dimanche 18 août 2024. Dans ses déclarations à l'émission « 6:00 PM » sur la chaîne « Al-Hayat », le porte-parole a ajouté que l'Egypte n'a pas de variole endémique.

Il a ajouté que les symptômes courants de la variole du singe sont une éruption cutanée, une température élevée, un mal de gorge, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales et un gonflement des ganglions lymphatiques. L'éruption cutanée apparaît le plus souvent sur la paume des mains et autour des organes génitaux, a-t-il poursuivi, notant que toute personne souffrant de ces symptômes devrait se rendre à l'hôpital le plus proche pour y subir un examen médical.

Le porte-parole a par ailleurs confirmé que l'Égypte ne connaissait pas d'épidémie de choléra.

Le 15 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de l'aggravation de l'épidémie de variole du singe, principalement en République démocratique du Congo. Cette annonce, faite par le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, correspond au niveau d'alerte le plus élevé prévu par le règlement sanitaire international.

La République démocratique du Congo est aux prises avec la variole du singe depuis plus de dix ans, le nombre de cas augmentant régulièrement chaque année. La situation s'est considérablement aggravée au cours de l'année écoulée, dépassant le nombre total de cas signalés en 2021. À ce jour, on dénombre plus de 14 000 cas et 524 décès.