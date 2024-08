Seychelles: La commission anti-corruption du pays demande l'autorisation de porter des accusations supplémentaires contre Mukesh Valabhji

La Commission anti-corruption des Seychelles (ACCS) a publié une mise à jour sur ses progrès dans l'opération « Black Iron », l'enquête et les poursuites contre l'homme d'affaires seychellois Mukesh Valabhji et l'ancienne Première dame Sarah Zarqani Rene pour vol présumé d'actifs de l'État, corruption et blanchiment d'argent.

Mukesh Valabhji, ancien conseiller économique du défunt président France Albert René, a été arrêté en novembre 2021 avec son épouse Laura, à la suite d'une enquête sur le vol présumé d'un prêt de 50 millions de dollars aux Seychelles par les Émirats arabes unis en 2002.

Il aurait utilisé sa position pour détourner des fonds vers des comptes bancaires dans le monde entier à son avantage personnel.

L'ACCS a déclaré vendredi dans un communiqué de presse que depuis l'arrestation de M. Valabhji, en collaboration avec les forces de l'ordre internationales et ses partenaires diplomatiques, elle avait rassemblé des preuves d'un réseau de corruption plus important l'impliquant.

"Les éléments de preuve suggèrent que le montant illégalement acquis par Mukesh Valabhji dans le cadre de ses activités pourrait s'élever à 100 millions de dollars (1 400 000 000 SCR), blanchis par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés et de comptes situés notamment en Suisse, au Moyen-Orient et dans les îles Vierges britanniques, Singapour et le Royaume-Uni. L'un des destinataires présumés des fonds blanchis est Sarah Rene, qui est accusée d'avoir acquis des fonds importants sur des comptes bancaires en Australie", a déclaré l'ACCS.

La Commission a demandé l'autorisation de porter des accusations supplémentaires concernant la corruption présumée de M. Valabhji dans la gestion de deux agences publiques entre 1992 et 2006 - la Compagnie Seychelloise de Promotion Hôtelière (COSPROH) et le Seychelles Marketing Board (SMB).

"Mukesh Valabhji est maintenant accusé d'avoir obtenu par corruption un avantage financier provenant de la vente d'hôtels de luxe au nom de COSPROH et d'avoir retiré illégalement plus de 18 millions de dollars à la SMB", a déclaré l'ACCS.

La Commission a depuis obtenu les premières ordonnances de saisie globale des Seychelles pour empêcher que les avoirs des accusés ne soient déplacés ou perdus jusqu'à la conclusion du procès. Il a résisté avec succès aux tentatives visant à modifier ces ordonnances pour permettre que ces actifs soient retirés et/ou dépensés autrement que ce qui est autorisé par la loi.

Dans le cas où M. Valabhji et/ou Mme. Zarqani Rene seraient reconnus coupables, l'ACCS cherchera à récupérer ces fonds au nom du gouvernement des Seychelles et de son peuple.

L'ACCS a déclaré qu'il "s'engage à garantir que ses poursuites soient équitables et conformes aux normes internationales et qu'il continuera à soutenir la Cour dans la protection des droits des accusés à un procès équitable en vertu de la Constitution des Seychelles".

M. Valabhji et son épouse Laura ont été inculpés séparément par le bureau du procureur général de possession illégale d'armes à feu et d'infractions de terrorisme et ce procès est en cours.

L'affaire de corruption et de blanchiment d'argent débutera lorsque l'affaire de possession illégale d'armes à feu et les délits de terrorisme prendront fin.