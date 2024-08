Six humanitaires ont été tués et onze autres enlevés, entre janvier et juin derniers, a indiqué lundi 19 août, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis.

Il a livré ces chiffres en marge de la journée mondiale de l'aide humanitaire.

Selon Bruno Lemarquis, plus de 200 incidents a directement ciblé les humanitaires sur le terrain au cours de cette même période.

Il a également fustigé l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires en RDC.

« Entre janvier et juillet 2024, plus de 630 civils ont été tragiquement tués dans les territoires de Mambasa et d'Irumu (Ituri), et dans les territoires de Beni et Lubero (Nord-Kivu), a rappelé le coordonnateur humanitaire en RDC.

Des attaques armées ont occasionné des dizaines de milliers de nouveaux déplacés et la suspension temporaire de l'assistance humanitaire dans certaines zones du Nord-Kivu.

Bruno Lemarquis a en outre lancé un cri d'alarme afin que les voix de ceux qui souffrent soient écoutées et entendues et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ce cycle de violence insupportable qui dure depuis des décennies et pour protéger les plus vulnérables.