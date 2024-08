Algérie: AND - Campagne de sensibilisation et de nettoiement sur plusieurs plages à partir de mardi

Alger — Une campagne de sensibilisation sera lancée, à partir de mardi, sur les bonnes pratiques écologiques à adopter pour améliorer la gestion des déchets au niveau des plages et les réduire autant que possible, accompagnée d'une activité de nettoiement de plages dans plusieurs wilayas côtières, indique lundi, un communiqué de l'Agence nationale des déchets (AND).

Cette initiative vient dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables visant à sensibiliser le public, l'une de ses principales missions, et coïncide avec la saison estivale qui connaît une grande affluence des estivants, notamment dans les plages des régions côtières, précise la même source.

L'AND organise cette campagne de sensibilisation accompagnée d'une activité de nettoiement des lieux de détente pour réduire les déchets, au niveau de plusieurs wilayas côtières à partir du 20 août jusqu'au 3 septembre, note le communiqué.

Le coup d'envoi de cette campagne sera donné à partir de la plage "Rocher noir" à Boumerdès les 20 et 21 août 2024 avant de se poursuivra les 22 et 23 août à la plage "Chenoua" (Tipaza), les 24 et 25 août à la plage des "Sablettes" (Alger), les 27 et 28 à la plage "Salamandre" (Mostaganem), les 30 et 31 août à la plage "les Andalouses" (Oran), et enfin les 02 et 03 septembre à la plage "Seraidi" (Annaba).

Cette campagne inclura un programme riche et varié comprenant des spectacles de divertissement, des activités de sensibilisation et de loisirs et des ateliers pédagogiques visant à inculquer les bonnes pratiques écologiques pour une meilleure gestion des déchets sur les plages.