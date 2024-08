Algérie: Présidentielle - Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune assure l'équilibre du développement entre les régions

Tizi-Ouzou — Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a souligné, lundi à Tizi-Ouzou, que le programme du candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, assurait le renforcement de l'équilibre du développement entre les régions.

M. Benmbarek, qui a animé un meeting populaire à la maison de la culture Mouloud-Mammeri dans le cadre de la campagne électorale, a souligné devant une foule nombreuse, que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, que son parti soutient, s'est engagé, dans son programme pour l'élection présidentielle, à poursuivre la politique de renforcement de l'équilibre entre les régions en matière de développement.

Cette démarche sera effective à travers un nouveau découpage administratif, après celui instauré durant son premier mandat présidentiel, puisque son programme prévoit une continuité à ce sujet "pour éliminer les inégalités en matière de développement entre les communes", a-t-il dit.

M. Benmbarek a rappelé, à l'occasion, le programme de développement en faveur des zones d'ombres déjà concrétisé sur le terrain.

Dans le même sillage, le SG du parti du FLN a noté que le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoyait aussi la révision des codes communal et de wilaya afin de "doter les élus locaux de plus de prérogatives pour un meilleur développement de leurs communes et pour améliorer le cadre de vie des citoyens".

D'ailleurs, dans ce contexte, M. Benmbarek n'a pas manqué de noter que le candidat soutenu par le FLN "s'engage dans son programme à maintenir et poursuivre la politique sociale, réduire l'inflation et œuvrer à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen".

En outre, la politique de développement du secteur agricole pour consacrer l'autosuffisance, notamment dans les filières stratégiques telles que la céréaliculture, a prouvé "son efficacité", a affirmé l'orateur.

L'hôte de Tizi-Ouzou a rappelé que les grands projets et les réformes initiés par M. Abdelmadjid Tebboune, durant son premier mandat présidentiel, "ont assuré une stabilité économique, sociale et politique et ont renforcé la cohésion sociale, la confiance du peuple en ses institutions, et le lien peuple/armée".

A la fin du meeting, M. Benmbarek a appelé le peuple algérien à continuer à cultiver les valeurs de l'unité et de la fraternité et à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour voter et "répondre ainsi à tous ceux qui s'acharnent contre l'Algérie".