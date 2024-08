Afrique Centrale: Une réunion ministérielle pour rechercher la paix en RDC a lieu mardi

Luanda — La deuxième réunion ministérielle pour rechercher la paix et la sécurité dans l'Est de la République Démocratique du Congo aura lieu mardi et mercredi, à Luanda, avec la participation des parties belligérantes, sous la médiation de l'Angola.

La réunion vise à donner corps à l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 de ce mois, signé à Luanda, entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda.

Cet événement est le résultat des récents voyages que le Président de la République d'Angola, João Lourenço, en tant que médiateur désigné par l'Union Africaine, a effectué à Kigali et Kinshasa, respectivement les 11 et 12 août.

A cette occasion, le chef de l'État a remis une proposition d'accord de paix aux présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi.

Dans ce contexte, la réunion ministérielle devrait essentiellement aborder la proposition de paix durable soumise aux parties, visant une entente commune sur une solution négociée et pacifique au conflit qui prévaut dans la région de l'Est de la RDC, qui s'est aggravé depuis la fin de l'année 2023.

Dans son discours au 44ème Sommet de la SADC, tenu samedi à Harare, au Zimbabwe, le Président João Lourenço a déclaré que le conflit dans l'est de la RDC constitue un défi auquel « nous sommes confrontés, avec des perspectives encourageantes ».

%

"Compte tenu des accords conclus concernant le cessez-le-feu dans cette région entre la République du Rwanda et la République Démocratique du Congo en vigueur depuis le 4 août, nous travaillerons à prendre des mesures concrètes pour négocier et signer un accord de paix définitif", a-t-il expliqué.

Il a poursuivi que la République d'Angola, dans son rôle de médiateur, a soumis au Rwanda et à la RDC un projet d'accord de paix, qui est en cours d'examen par les deux et commencera à être discuté et négocié entre les délégations ministérielles de la RDC et du Rwanda, à partir du 20 août à Luanda.

Récemment, dans son discours d'investiture pour un nouveau mandat, le Président du Rwanda, Paul Kagame, a remercié l'homme d'État angolais pour les efforts qu'il déploie en faveur de la pacification de l'est de la RDC, dont la crise installée a affecté les relations entre les deux pays voisins.

"Je voudrais m'arrêter pour remercier les Présidents de l'Angola, João Lourenço, du Kenya, William Ruto, entre autres, pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire en faveur de la paix dans l'est de la RDC", a reconnu Kagame.

Ce n'est pas la première proposition que le pays présente pour la pacification de l'Est de la RDC. Avant cela, il avait déjà suggéré la Feuille de route de Luanda, un document qui indique les voies pour la pacification de l'Est de la RDC.

Le conflit dans l'est de la RDC, qui dure depuis 2022, est dirigé par les forces du mouvement rebelle M23, qui seraient soutenues par les forces gouvernementales rwandaises.

Les attaques, qui ont repris en décembre 2023, ciblent les populations civiles et violent les droits de l'homme, notamment l'occupation de plusieurs zones du territoire congolais, ce qui constitue une violation flagrante des processus de Luanda et de Nairobi, nuisant ainsi aux efforts diplomatiques et aux initiatives de paix et stabilité dans ce pays.