Afrique Australe: L'Angola coordonne la mission d'observation de la SADC aux élections mozambicaine

Luanda — La Commission Nationale Electorale d'Angola (CNE) coordonnera la mission d'observation de la SADC pour les élections générales au Mozambique, prévues en octobre de cette année, a annoncé lundi, à Luanda, le président de cette instance, Manuel Pereira da Silva.

S'exprimant lors de la cérémonie du 19e anniversaire de la CNE, Manuel da Silva a souligné que la mission représente une occasion unique de « réaffirmer notre engagement envers les principes, valeurs et lignes directrices de la SADC qui régissent les élections démocratiques ».

Il a considéré cette mission comme une grande responsabilité, "que nous accomplirons avec respect et professionnalisme".

Dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), il a informé que l'organisation intégrera également la mission du Réseau des organes juridictionnels et de l'administration électorale (ROJAE), qui jouera un rôle crucial dans l'observation électorale, en favorisant le partage de bonnes pratiques et le renforcement des institutions démocratiques.

« Nous pensons que la coopération entre les pays de la CPLP au sein du ROJAE est essentielle pour construire un avenir où les processus électoraux sont de plus en plus inclusifs et transparents », a-t-il souligné.

Engagement envers la démocratie

Manuel Pereira da Silva a fait savoir que la célébration du 19ème anniversaire de la CNE représente, outre l'engagement en faveur de la démocratie, la réaffirmation de la garantie de processus électoraux libres, équitables et transparents, conformément aux normes internationalement acceptées.

Selon la source, malgré les contraintes financières que connaît le pays, le plan d'activités de la CNE pour 2024 est en cours d'exécution.

Il a souligné que l'achèvement des tâches prévues est une démonstration claire de l'engagement en faveur de l'amélioration continue de l'organisation, de l'exécution, de la coordination et du déroulement des processus électoraux, en recherchant toujours l'amélioration et l'innovation.

Parmi les principales actions dans lesquelles la CNE a été impliquée, il a souligné la participation aux différentes missions internationales d'observation électorale, conférences, séminaires et réunions, en tant que membre du Forum des Commissions Electorales de la SADC et dans le cadre du ROJAE-CPLP.

D'autre part, le président de la CNE a jugé essentiel d'explorer le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et l'intégrité des processus électoraux.

Il a reconnu les défis éthiques que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut poser, notamment en matière de protection des données et de manipulation de l'opinion publique, sujet abordé par l'expert brésilienne Samara de Castro.

Le 19ème anniversaire de la Commission électorale nationale (CNE) a été marqué par la présentation de son Bulletin d'information et la remise de mentions honorables aux employés et collaborateurs les plus âgés engagés dans la mission et les valeurs de l'organisation.