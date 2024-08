Algérie: Tlemcen - Rebiga préside la cérémonie de ré-inhumation des ossements de 17 martyrs

Tlemcen — Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit Laid Rebiga a présidé, lundi dans la wilaya de Tlemcen, la cérémonie de ré-inhumation des ossements de 17 martyrs, et ce dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, immortalisant les attaques du Nord constantinois (20 août 1955) et le Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Cette cérémonie s'est déroulée au carré des martyrs de la wilaya, dans la commue d'Hennaya, en présence des autorités de la wilaya et de la famille révolutionnaire, et a porté sur l'inhumation des ossements des martyrs Benmiloudi Mohamed et Kada Zaïr Tadj et Mohamed (sans nom), après avoir été exhumés dans la commune d'Aïn Talout, les martyrs Farah Hamza et Boufir Aissa, qui ont été exhumés dans la commune de Ouled Mimoun, le martyr Azzoug Boumediene, dont les ossements ont été exhumés dans la commune de Tlemcen, ainsi que les ossements des martyrs exhumés dans la commune de Terny Beni Hedeil, dont Chouara Boumediene, Kebiri Omar, Salhi Hocine, Fettouhi Mohamed, Belaidi Mohamed, Saimi Mohamed, Haddou Ahmed, Hadjou Belaid Mesmoudi et trois chouhada non identifiés. Les familles des martyrs ont été honorées à cette occasion.

Le ministre des Moudjahidine a présidé également, au siège de la wilaya de Tlemcen, le lancement d'une caravane médicale en faveur des moudjahidine dans les zones éloignées et la pose de la première pierre pour la réalisation d'un centre intermédiaire de stockage de céréales dans la commune de Zenata.

Au programme de la visite du ministre dans la wilaya de Tlemcen, l'ouverture des travaux d'un colloque national sur "la mémoire nationale et l'influence des réseaux sociaux" au Musée du Moudjahid, outre sa supervision de la signature d'un accord de coopération entre la Direction des moudjahidine et des ayants droit et l'Université "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen concernant l'exploitation des étudiants et des chercheurs de documents historiques dans leurs recherches scientifiques.

M. Rebiga devra également tenir une réunion avec les Secrétaires généraux de l'Organisation des enfants de chouhada de l'Ouest et du Sud- Ouest du pays.