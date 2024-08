Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la veille de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur son Messager, Chères citoyennes, chers citoyens,

La Journée du Moudjahid que nous célébrons marque le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, deux dates mémorables dans l'histoire de notre glorieuse Révolution de libération.

L'offensive du Nord-Constantinois a donné une leçon à une armée coloniale qui croyait pouvoir étouffer la Révolution du peuple par le fer et par le feu. Mais c'était sans compter sur les sacrifices incommensurables et les actes de bravoure de ces héros qui ont porté la Révolution et exalté l'Armée de libération nationale.

C'est au cœur des combats livrés avec résistance et héroïsme par les moudjahidine dans le giron du peuple algérien que s'est tenu le Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, marquant un tournant majeur sur les plans politique et militaire, qui a montré que le peuple algérien ne plie pas devant la tyrannie de la puissance militaire coloniale.

Alors que nous nous remémorons avec fierté les sacrifices des chouhada et des moudjahidine, nous demeurons convaincus que les Algériennes et les Algériens, qui ont, chevillé au corps, la fidélité au message de Novembre, continueront à veiller sur notre chère Algérie et à préserver sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité.

A cette occasion, je me recueille avec vous à la mémoire de nos vaillants chouhada, tout en adressant mes salutations distinguées à mes sœurs moudjahidate et à mes frères moudjahidine à qui je dis toute mon estime.

Vive l'Algérie. Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".