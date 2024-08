Algérie: Jeux Paralympiques-2024 - Le pays sera représenté par 26 athlètes à Paris

Alger — L'Algérie sera représentée par 26 athlètes aux Jeux Paralympiques, qui auront lieu dans la capitale française Paris (28 août- 8 septembre 2024), a annoncé le chef de la délégation, au cours d'une conférence de presse animée, lundi au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA).

"La participation algérienne sera de 26 athlètes, répartis en trois disciplines, le para-athlétisme (20), le para-powerlifting (3), le para-judo (2) et le para-canoé (1), en plus des différents staffs technique, médical et administratif, pour un total de 73 personnes", a déclaré le chef de délégation et président de la fédération algérienne handisport (FAH), Sid Ahmed Elasri.

Le 1er groupe composé du chef de la délégation et du directeur technique national (DTN) se rendra à Paris le mercredi 21 août, afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village paralympique, ainsi que leurs différents staffs technique et médical dont le départ est programmé deux jours après, tandis que le staff administratif et de la logistique ralliera Paris le 26 août.

"Je serais accompagné du directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. Sur place une réunion de travail est prévue avec le comité d'organisation local (COJPP), avec à l'ordre du jour le réglage des derniers détails avant l'arrivée du reste de la délégation (athlètes et différents staffs)", a indiqué Elasri, informant au passage qu'il y aura deux autres départs, les 23 et 26 août, alors que le retour de toute la délégation algérienne est prévu pour le 10 septembre.

M. Elasri a parlé également des différents aspects liés à la participation algérienne: l'hébergement, le programme des entraînements, les dates d'entrée en lice des athlètes algériens et les objectifs assignés.

"Nous avons établi un programme permettant aux athlètes algériens de s'acclimater avec les lieux d'entraînements avant d'entrer dans le bain de la compétition à partir du 3 août", a-t-il dit.

Interrogé sur les objectifs assignés à la participation algérienne aux Jeux paralympiques 2024, le même responsable s'est dit, "optimiste" quant à une participation positive des sportifs algériens, surtout que l'Algérie à souvent remporté des médailles dans les différentes éditions de cette manifestation sportive planétaire, qui interviendra quelques jours après les Jeux olympiques.

"On tentera d'abord de préserver la moisson de Tokyo (4 or, 4 argent et 4 bronze), ensuite on cherchera à l'améliorer. C'est une mission qui reste dans les cordes de nos athlètes, à condition de rester performant le jour J", a expliqué le chef de la délégation.

Cet optimisme est motivé aussi par les dernières performances des sportifs lors de la dernière édition de championnat du monde du para-athlétisme tenu, il y a quelques semaines au Japon, et au terme de laquelle l'Algérie avait remporté 13 médailles de différentes couleurs.

"Cette performance nous pousse à aborder ces JP-2024 avec une meilleure détermination. Certes, c'est une autre paire de manches, mais nous restons tout de même optimistes, et nos athlètes, qui ont habitué le peuple algérien à lui offrir des médailles lors de chaque rendez-vous international, ne devraient pas déroger à la règle", a-t-il affirmé.

Le conférencier a assuré que les athlètes ont bénéficié d'une préparation adéquate grâce au soutien indéfectible et à l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui a mis les moyens nécessaires pour leur permettre de se préparer convenablement à ce rendez-vous.

"Tous les moyens demandés par les athlètes et leurs staffs ont été mobilisés grâce à la contribution de la tutelle qui a insisté sur le fait de mettre nos athlètes dans de bonnes conditions de préparation. Lors de la période durant laquelle j'avais présidé la fédération (2008-2012), j'aurais aimé bénéficier des mêmes moyens, c'est dire que cette fois-ci, les pouvoirs publics sont derrières nos athlètes et les encouragent à aller de l'avant", a souligné Sid Ahmed Elasri.

Pour le directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha, la planification de la préparation des athlètes algériens en prévision des qualifications aux JP-2024 a était difficile. " Je vous assure qu'il n'était pas facile du tout de planifier la préparation de nos athlètes et équipes nationales, car chaque discipline avait un système de qualification compliqué qui nécessitait un suivi minutieux pour ne pas rater un grand prix, une compétition, un tournoi, et respecter les délais d'engagement de nos athlètes au programme de l'IPC, IBSA et l'IWBF", a-t-il fait savoir.

Concernant les athlètes sur lesquels les espoirs de médailles sont fondés, il a cité entre autres: "Les Djelal, Saifi, Boudjadar et Skander-Djamil qui ne sont plus à présenter, mais il y aura d'autres, même parmi les athlètes qui participent pour la première fois à des JP, à l'image de Moussouni, Khelaifia, Mehideb", a relevé le chef de mission.

D'autre part, les responsables de la fédération algérienne handisport (FAH) ont lancé un appel à la communauté algérienne à Paris, pour venir nombreux encourager les athlètes algériens à l'occasion des JP2024.

"Comme chez les valides, nos athlètes souhaitent un soutien massif de la part de la communauté algérienne à Paris. Nos athlètes ont besoin de l'énergie positive pour se transcender notamment dans les moment difficiles et cruciaux", a souhaité Sid Ahmed Elasri.