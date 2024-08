Algérie: Constantine - Signature du contrat de transfert de la propriété de l'hôtel Cirta à la SIH

Constantine — Le contrat de transfert de la propriété de l'hôtel Cirta de Constantine de l'Entreprise de gestion touristique de l'Est à la Société d'investissement hôtelière (SIH) a été signé lundi.

Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, qui a présidé la cérémonie de signature au siège du cabinet a salué la décision du Conseil des participations de l'Etat (CPE) portant transfert de la propriété du prestigieux hôtel Cirta pour constituer une valeur ajoutée pour la ville des ponts suspendus.

Le même responsable a ajouté que l'hôtel a bénéficié d'une grande opération de modernisation et de réhabilitation pour une enveloppe financière de 8 milliards DA, estimant que cet établissement hôtelier contribuera à rendre à Constantine son lustre d'antan comme ville touristique et à soutenir la dynamique économique et touristique que connaît la wilaya.

De son côté, le PDG de la Société d'investissement hôtelière, Chaalal Smaïl, a mis l'accent sur les efforts déployés par les autorités de la wilaya de Constantine lors des étapes de parachèvement de cet établissement hôtelier, exprimant la fierté de la SIH d'intégrer à son portefeuille l'hôtel Cirta au regard de sa valeur historique qui représente un plus pour la société.

L'opération de réhabilitation a été menée conformément aux normes internationales pour en faire un des hôtels au plus haut standing du pays, a ajouté le même cadre.

A noter que les travaux menés ont porté sur la modernisation de l'hôtel et son extension de 1.800 m2 à 8.000 m2, avec la création de nouveaux espaces dont une piscine, un restaurant avec terrasse, un parking et un centre de fitness, dans un souci de renforcer la place de Constantine en tant de destination touristique et générer des emplois directs et indirects pour les jeunes de la wilaya.