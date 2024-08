Madagascar: Entrepreneuriat - Quarante-trois startuppers numériques subventionnés

Les premières cohortes bénéficiaires d'une subvention de la Banque mondiale sont dévoilées en fin de semaine. Chaque porteur de projet recevra un financement de 15 000 dollars après avoir suivi un programme d'incubation.

VERS la création d'emplois. Des startupers numériques ayant suivi le programme « Miary Digital » reçoivent chacun une subvention de 15 000 dollars pour leur projet. Ils sont au nombre de quarante-trois. Après des mois d'incubation, ces premières cohortes vont déployer leurs ailes pour la réalisation de leur projet. « Miary Digital » est un projet dans le cadre des Pôles intégrés de croissance (PIC), financé par la Banque mondiale. Ce programme vise à soutenir les entrepreneurs du secteur numérique à Madagascar.

Selon un incubé spécialisé dans la transformation des déchets plastiques, il a exprimé sa satisfaction concernant la formation reçue durant l'incubation.

« C'est la formation et l'accompagnement sur la structuration d'un business plan qui ont été les plus conformes à notre projet », indique-t-il. Il a également évoqué la possibilité de démarrer avec un minimum de moyens. « Pendant l'incubation, la méthode pour démarrer un projet avec un minimum de ressources a été clairement expliquée et clarifiée», ajoute-t-il.

Accompagnement

Au départ, deux cent soixante-et-onze dossiers de candidature ont été déposés lors du lancement du projet. Après la sélection des dossiers, quarante-sept startupers ont été retenus pour bénéficier d'un accompagnement ainsi que des formations à l'entrepreneuriat numérique, à l'élaboration de business plan, à la gestion de projet, aux finances d'entreprises, au marketing, et ont fait l'objet d'une évaluation technique et financière par des experts recrutés par appel d'offres ouvert sur le plan international.

Cette première cohorte s'est basée dans la région Analamanga. Selon les organisateurs, le programme sera bientôt étendu dans d'autres pôles PIC. Lors de cette première incubation, la diversité des projets a été marquée, notamment dans les domaines Edtech, E-commerce, Fintech, Gaming, Agritech, et bien d'autres. Le numérique est le nouveau secteur à fort potentiel économique soutenu par le Projet PIC3.

Placé sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, de l'Industrialisation et du Commerce, du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Miary Digital est un programme d'incubation et de financement du Projet de transformation économique pour une croissance inclusive (PIC 3). Il est réalisé en partenariat avec les incubateurs suivants : NextA, Orange Digital Center Madagascar et Zafy Tody.