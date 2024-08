Madagascar: Grandes villes - Le plan d'urbanisme adapté au changement climatique

Pour renforcer leur résilience au changement climatique, les villes doivent adopter des plans d'urbanisme appropriés. Un atelier, à Antaninarenina, forme les cadres du MDAT sur ces stratégies.

Actuellement, les villes font face à de nombreux problèmes suite au changement climatique. Ainsi, comprendre ce contexte avec les textes réglementaires fait partie des objectifs de la formation pour le renforcement de la résilience des villes face au changement climatique. Un atelier en cours à l'Hôtel Le Pavé Antaninarenina, qui se déroule depuis hier jusqu'à vendredi, est dédié à cette formation. Il s'adresse aux cadres au niveau des services régionaux et directions régionales au sein du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT), en regroupant quatre régions, notamment Analamanga, Itasy, Bongolova et Vakinankaratra.

Primordial

La mise en place d'un plan d'urbanisme approprié renforce la résilience face au changement climatique. « Cela peut être la construction de canaux d'évacuation des eaux usées, de chemins piétonniers, d'espaces publics tels que des jardins, d'infrastructures d'approvisionnement en eau et bien d'autres », souligne Miangaly Rabodomalala, directeur général de l'Aménagement du Territoire au sein de la MDAT. Il est primordial d'installer des infrastructures conformes aux normes et durables. Ces initiatives permettront non seulement de lutter contre le changement climatique, mais également de sensibiliser tous les acteurs concernés sur les enjeux du changement climatique en milieu urbain. Ce projet, qui vise à développer les compétences de nombreux acteurs au sein du ministère, des collectivités urbaines et des communautés, est financé par l'Agence française de développement (AFD).