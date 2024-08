Congo-Brazzaville: Festival Ponton miziki - Le groupe MPR invité à la deuxième édition

Le Festival Ponton miziki a annoncé les derniers noms qui s'ajoutent à la programmation de sa 2e édition qui se déroulera du 6 au 8 septembre, à la côte sauvage de Pointe-Noire. Parmi eux celui du MPR, le groupe emblématique du rap de la République démocratique du Congo (RDC).

En programmant le groupe MPR, le Festival Ponton miziki accueillera l'un des plus grands noms du rap africain. Ce groupe a déjà conquis nombreuses scènes et exerce une influence sur des générations de musiciens rappeurs.

Sa musique festive et chaleureuse puise ses racines dans le quotidien des Congolais. MPR a un atout de taille, ses oeuvres ayant façonné une identité musicale qui transcende les générations et continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.

Connu jadis sous le nom de « Résistance Bantus » dans son milieu, c'est en 2016 que le groupe se présente sous sa nouvelle identité, en référence au parti politique Mouvement populaire de la révolution (MPR) de l'ex Zaïre.

Composé de Yuma Dash et Zozo Machine, le groupe MPR fait du hip-hop avec le mélange des styles musicaux locaux tels que le ndombolo, la rumba ou le soukous. Son style lyrique porte plus sur des thématiques évoquant souvent des réalités courantes de la ville de Kinshasa et de la RDC tout entière. En réalité, la musique du MPR permet aux gens de s'évader, de voyager ou encore de mettre le doigt sur des sujets dont la gravité mérite plus qu'un simple détour.

Avec des titres qui éveillent les consciences, le groupe MPR a déjà huit singles à son actif, dont « Lobela ye français », « Dollars », « Seméki », « Tika biso to fanda », « Malembé », « ECM », « Nini to sali té? » et enfin « Makambu ».

En novembre 2022, MPR se voit frappé par la commission congolaise de censure, interdisant sur tout le territoire la diffusion de sa chanson intitulée « Nini to sali té? », en français « Que n'avons-nous pas fait ? ». Un morceau dans lequel les artistes du groupe font l'évaluation de la situation du pays depuis des décennies et interpellent les classes politiques. La commission leur reprochait de ne pas respecter la procédure prévue pour la diffusion.

Notons que comme à la première édition, parfaitement équilibrée, la sélection artistique de cette deuxième offre une programmation soigneusement pensée, qui propose un mélange de styles musicaux très variés. Conçue pour plaire à tous les publics, la programmation se veut avant-gardiste, audacieuse, harmonieuse et inclusive, et surtout une invitation à vivre une expérience unique, que seul le Festival Ponton miziki sait imaginer.