Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Appel à préserver le legs des chouhada et des moudjahidine

Alger — Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha a appelé, lundi, les membres de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), à assumer leurs responsabilités dans la préservation du legs des chouhada et des moudjahidine, notamment dans le cadre de la situation sécuritaire régionale et internationale prévalant dans le monde et "les répercussions désastreuses et menaces potentielles qu'elle pourrait entrainer pour la sécurité de notre pays".

Présentant ses voeux à l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils relevant de l'ANP, à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois le 20 août 1955 et du Congrès de la Soummam le 20 août 1956, le Général d'Armée a affirmé qu'accomplir le devoir national envers la patrie "exige, en sus d'une bonne préparation au combat et un travail sérieux avec dévouement, des hommes qui savent reconnaitre les sacrifices de leurs aïeux à leur juste valeur, des hommes qui s'enorgueillissent de la glorieuse histoire de leur nation, et sont convaincus que l'amour de la patrie et les efforts fournis pour renforcer sa place dans le concert des nations sont le plus grand des honneurs pour l'Homme".

Pour le Chef d'Etat-major de l'ANP, cette date "demeurera toujours une fête qui nous rappelle les hauts-faits d'une génération unique dans l'histoire de notre nation, une génération dont les exploits sont aujourd'hui pour les membres de l'ANP, une source d'inspiration dont ils puisent les valeurs de patriotisme, de loyauté et de travail assidu pour accomplir les nobles missions et responsabilités qui nous incombent pour la préservation de l'indépendance et de la sécurité du pays et son développement".