Algérie: La responsabilité du peuple dans la protection du pays implique une participation massive au scrutin

Laghouat — Le candidat du Mouvement de la société pour la Paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif a affirmé, lundi depuis Laghouat, que la responsabilité du peuple dans la protection du pays implique une participation massive à l'élection présidentielle.

"La responsabilité de la protection du pays, de sa stabilité et de son unité n'incombe pas uniquement à l'Armée nationale populaire (ANP), mais elle est partagée avec le peuple et le pouvoir. La responsabilité du peuple implique une participation massive à l'élection pour conférer la légitimité au président élu et le soutenir", a indiqué M. Hassani Cherif lors d'un meeting populaire animé à la maison de la culture "Tekhi Abdellah Ben Kriou" au cinquième jour de la campagne électorale.

Dans ce cadre, le candidat a rappelé que "l'Algérie a payé le prix de la liberté et du pluralisme, d'où l'impératif d'asseoir les fondements d'une véritable démocratie et de barrer la voie aux ennemis du pays qui veulent convoiter ses richesses, l'affaiblir et l'amener à renoncer à ses positions honorables en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne".

Evoquant son programme électoral, M. Hassani Cherif a fait savoir qu'il "offre une véritable opportunité à notre pays d'opérer le changement, de revoir ses choix et d'établir la justice à travers la répartition équitable des richesses conformément au principe d'égalité des chances, de même qu'il focalise sur l'investissement dans la ressource humaine, l'exploitation des capacités et des compétences, et l'intégration des jeunes, à travers la garantie des conditions favorables à l'investissement et au financement, outre la lutte contre la corruption et la bureaucratie".

Le candidat a en outre promis de "créer une banque de la Zakat pour la prise en charge des catégories vulnérables, en leur octroyant des allocations et des crédits".

Il a, par là même, estimé que Laghouat "est une wilaya stratégique qui regorge de richesses et dispose d'importantes réserves de gaz, du plus grand bassin hydrographique et d'autres ressources naturelles, mais elle a besoin d'un véritable décollage économique, à travers l'adoption de plans économiques prospectifs pour favoriser son développement".