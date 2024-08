Algérie: La participation massive à la présidentielle constituera un message fort aux ennemis du pays

Alger — Le président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil, a affirmé que la participation massive du peuple algérien, toute composante confondue, à l'élection présidentielle du 7 septembre, constituera un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger.

"L'Algérie est actuellement ciblée et fait face à plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer le front interne", a déclaré M. Goudjil lors d'une interview diffusée, lundi, par la Télévision algérienne, à la veille de la Journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Et d'ajouter :"l'Algérie est visée aujourd'hui, car attachée à ses principes révolutionnaires, notamment le principe du non-alignement et sa défense des causes justes dans le monde", saluant l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au référent novembriste et son engagement à "préserver la souveraineté nationale et à renforcer l'indépendance politique et économique dans le cadre de l'Algérie nouvelle".

Le président du Conseil de la nation a salué, par la même, le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), dans la défense de la souveraineté nationale à la faveur du niveau de vigilance et de préparation qu'elle a démontré aux côtés des autres services de sécurité, pour "faire face aux plans sanglants orchestrés par des parties hostiles visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie".

Evoquant la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, M. Goudjil a rappelé l'importance des haltes historiques immortalisées par cette journée, relevant que l'Offensive du Nord-Constantinois a été "la seconde et principale halte dans l'histoire de la Révolution ayant contribuer à créer une large adhésion populaire".

Il a indiqué que le Congrès de la Soummam "a contribué à l'organisation de la Révolution, à la formation de sa direction et à la définition des responsabilités, ce qui a débouché sur des décisions importantes qui ont été concrétisées lors de la Conférence du Caire en 1957".

Le président du Conseil de la nation a également abordé la contribution de la Conférence de Bandung en 1955 à l'internationalisation de la cause algérienne, en sus d'autres haltes dans l'histoire de la Guerre de libération nationale, dont les Manifestations du 11 décembre 1960 qui ont donné une forte impulsion à la Révolution, ainsi que les massacres du 17 octobre 1961 et les Accords d'Evian en 1962.

Par ailleurs, M. Goudjil a évoqué la cause sahraouie qui demeurera "une question de décolonisation toujours inscrite au niveau de l'ONU", mettant l'accent sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Le président du Conseil de la nation a en outre fustigé la dernière position du président français vis-à-vis de la cause sahraouie, affirmant qu'il s'agit là "de manœuvres à des fins connues".