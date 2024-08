Ile Maurice: Badminton - Une équipe en or

Les badistes mauriciens se sont taillé la part du lion aux Championnats d'Afrique junior qui se sont disputés à Thiès au Sénégal durant la semaine écoulée. Déjà sacrés dans le tournoi par équipes mixtes, les Mauriciens ont survolé les épreuves individuelles en récoltant quatre des cinq médailles d'or en jeu. Ils bouclent la compétition avec un bilan de cinq médailles d'or, une d'argent et trois de bronze.

Battu en finale du simple garçons lors de la précédente édition, le capitaine de l'équipe mauricienne, Lucas Douce, ne comptait pas laisser filer sa chance de se rattraper lors de cette édition au Sénégal. Opposée en finale face à son compatriote Aidan Siow, la tête de série n°1 du tableau du simple garçons U19 a confirmé son statut de favori en s'imposant de manière convaincante en deux sets (21-15, 21-8) pour être sacré champion d'Afrique junior.

Aidan Siow et Lucas Douce (en rouge) ont brillé en simple comme en double.

Avant de s'affronter en finale du simple, les deux badistes s'étaient déjà distingués en s'adjugeant l'or en finale du double garçons où ils faisaient face au tandem algérien Ayoub Rayan Daoud/Oussama Keddou. La paire Lucas Douce/Aidan Siow a conquis cette finale en l'emportant en deux sets (21-12, 21-17).Les soeurs How Hong (à gauche en rouge) raflent l'or en double filles

%

Si cette victoire portait le total de médailles d'or à trois pour Lucas Douce, celui-ci ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il disputa une quatrième finale lors de l'ultime journée aux côtés d'Elsa How Hong en double mixte. La paire mauricienne a raflé le titre en battant la paire égyptienne Mahmoud Mohamed Mahmoud/Fatema Rabie en deux sets (21-18, 21-16).

La dernière médaille d'or mauricienne est venue de la part du duo fraternel Chiara et Elsa How Hong en double filles. Tête de série n°2 de ce tableau, les soeurs How Hong sont venues à bout des Egyptiennes Elgendy Hadia/Reem Hussien [4] en deux sets (21- 14, 21-16). La paire Tiya Burthun/Layna Chinah a pris la médaille de bronze dans ce tableau. Les deux autres médailles de bronze sont venues de la paire Aidan Siow/Chiara How Hong en double mixte et de Chiara How Hong en simple fille.