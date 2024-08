Maroc: Entrepreneuriat - 144 projets financés par l'INDH entre 2021 et 2023 à Boulemane

Missour — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a financé un total de 144 projets, dont 28 au profit des femmes, entre 2021 et 2023 dans la province de Boulemane dans le cadre du Programme 3 relatif à l'entrepreneuriat. Ces projets ont nécessité une enveloppe budgétaire de 11,2 millions de dirhams (MDH), a précisé le directeur de la plateforme des jeunes dans la province de Boulemane, Said Anharou, qui s'exprimait lors d'une rencontre de communication organisée lundi à Missour pour passer en revue les réalisations du programme 3 de l'INDH sur "l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

Par ailleurs, un soutien financier de 3,8 MDH a été accordé à 33 coopératives, dont dix coopératives féminines, dans le cadre de l'axe d'appui à l'économie sociale et solidaire, a ajouté M. Anharou.

Au cours de cette même période, 883 candidats ont été encadrés dans le cadre du volet de soutien à l'entrepreneuriat et 212 candidats dans le cadre de l'axe d'appui à l'économie sociale et solidaire, dont 44 % en milieu rural, a-t-il fait savoir.

Dans une déclaration à la MAP, la chargée du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes à la province de Boulemane, Fatima Jarf, a indiqué que cette rencontre, organisée à l'occasion de la Fête de la Jeunesse, vise à partager les meilleures pratiques avec les porteurs de projets financés dans le cadre des axes de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire.

Elle a fait remarquer que cette rencontre a été l'occasion de discuter des défis et contraintes auxquels sont confrontés les porteurs de projets précédemment financés et de partager les expériences réussies entre les bénéficiaires, précisant que cet événement s'inscrit également dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des porteurs de projets financés par l'INDH dans la province de Boulemane.

Des ateliers de formation seront organisés et un accompagnement sur le terrain sera assuré au profit des porteurs de projets pour renforcer leurs capacités et développer leurs connaissances dans les domaines du marketing digital, de la gestion administrative, des questions juridiques et des techniques de communication, a-t-elle ajouté.

Elément essentiel du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique pour les jeunes à Missour, la plateforme des jeunes fournit des services importants et diversifiés aux jeunes porteurs de projets et à ceux qui recherchent des possibilités d'emploi répondant à leurs aspirations, notamment en termes d'accompagnement, de soutien et d'orientation.

Organisée en partenariat avec l'Association provinciale pour l'impulsion des initiatives des jeunes, cette journée a connu la participation de représentants de la division de l'action sociale de la province de Boulemane, de bénéficiaires des projets de l'INDH, de ses partenaires et de plusieurs acteurs de la société civile.