Maroc: La Caravane de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat fait escale à Fès

Fès — La Caravane de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat a fait escale, lundi, dans la ville de Fès, dans le cadre de sa tournée à travers les provinces et préfectures de la région Fès-Meknès.

L'objectif principal de cette caravane visant à présenter le programme du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, est d'informer les Marocains, en particulier ceux résidant à l'étranger (MRE), sur les dernières évolutions dans les secteurs de l'urbanisme et de l'habitat. Elle tend également à fournir les explications nécessaires et à encourager l'acquisition d'un logement dans le cadre du programme royal "aide directe au logement".

Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne nationale d'accueil des MRE, lancée par le ministère sous le thème "l'urbanisme et l'habitat au service des Marocains du monde".

Au cours de cette journée, toutes les composantes du ministère ont été mobilisées au niveau de la préfecture de Fès pour mettre en oeuvre les circulaires ministérielles, en accompagnant la saison estivale des Marocains du monde pour l'année 2024.

Des mesures pratiques ont été prises pour renforcer la proximité avec la communauté, répondre à leurs besoins et questions, et mettre en lumière les services liés à l'urbanisme et à la construction fournis par l'Agence urbaine de Fès.

Dans une déclaration à la MAP, El Kattat Ahmed, chef de service de l'observatoire régional Fès-Meknès du ministère, a expliqué que "cette caravane de l'habitat et de l'urbanisme est menée pour faire connaître le nouveau programme de soutien direct au logement de la région."

Il a ajouté que "la région de Fès-Meknès est la première en termes de besoins exprimés pour ce programme au niveau national, notamment grâce à l'engagement des villes de Fès et Meknès."

De son côté, Bouchra Bahiji, responsable de communication à l'Agence Urbaine de Fès, a souligné que l'Agence Urbaine de Fès est présente dans cette "étape importante qui permet de rapprocher les citoyens des dossiers de régularisation des investissements, fournit des informations urbanistiques mises à jour et répond aux diverses questions des citoyens dans ce domaine."

Pour sa part, Hamdoun Adil, conseiller commercial d'Al Omrane Fès-Meknès, a détaillé les offres du groupe, mettant en avant la nouvelle plateforme numérique d'Al Omrane.

Il a fait savoir que le groupe réalise à travers cette plateforme des ventes en ligne à l'échelle internationale. "Cette plateforme permet à quiconque de voir tous les projets d'Al Omrane et de choisir son lot", a-t-il expliqué.

Le programme d'aide directe au logement offre un soutien étatique aux citoyens pour l'acquisition d'un logement. Selon les représentants du ministère, "si l'intéressé est éligible, l'approbation de l'octroi de l'aide financière directe et versement du montant de cette aide se déroule dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt des pièces par le biais du notaire".

L'étape de Fès de cette caravane a représenté une opportunité pour les citoyens de la région, résidents ou à l'étranger, de s'informer sur les dernières évolutions du secteur immobilier et urbanistique ainsi que des offres disponibles.