Angola: Le FIDA financera l'agriculture dans la région orientale à hauteur de 132 millions de dollars

Luena (Angola) — Un projet d'une valeur de 132 millions de dollars américains pour soutenir le secteur agricole dans les provinces de la région orientale du pays a été présenté lundi aux autorités de la province de Moxico, par le Fonds international de développement agraire (FIDA).

Selon le directeur de cette agence internationale des Nations Unies (ONU) en Angola, Custódio Mucavele, il s'agit d'un projet qui pourrait bénéficier aux provinces de Moxico, Lunda - Sul, Lunda-Norte et Cuando Cubango, en plus d'être étendu à la province de Bié, à partir du second semestre 2025.

Se confiant à la presse, après avoir été reçu par le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur politique, économique et social, Víctor da Silva, le responsable a ajouté que le projet vise à promouvoir l'agriculture dans les communautés et à atténuer la malnutrition qui frappe de nombreuses familles.

"Ces régions ont un potentiel varié en matière de production de manioc, de maïs, de patate douce, de riz et de légumes et doivent développer l'agriculture", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que la mise en oeuvre du projet sera précédée de rencontres avec les communautés rurales pour mieux se concentrer sur sa canalisation.

Il a dit qu'en plus du FIDE, certaines interventions seront financées par la Banque africaine de développement (BAD), notamment dans les domaines des infrastructures, telles que les routes d'accès, l'eau et la commercialisation, tandis que le FIDE, en plus de soutenir les familles ayant des revenus agricoles, mettra en oeuvre des écoles de terrain dans les communautés.

%

À Moxico, les petits agriculteurs sont identifiés dans les municipalités de Bundas, Luchazes et Alto Zambeze, et sont également ouverts au financement des grands producteurs.

A l'occasion, le vice-gouverneur a souligné l'importance du projet pour la croissance agricole de la province, ayant demandé l'ampleur du projet pour des secteurs tels que la production de poisson et de miel.

Le FIDA est une agence internationale des Nations Unies dédiée au développement de l'agriculture dans 190 membres de l'ONU.

La province de Moxico s'étend sur 223 23 km2, caractérisée par des terres fertiles pour le développement de l'agriculture, avec un accent sur le riz, le maïs, le manioc, les patates douces et les haricots.