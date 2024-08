Ile Maurice: Le SAJ Hospital émerveille ses nouveaux patients

Immense, joli et spacieux : voilà les termes employés par les patients qui ont découvert le nouvel hôpital universitaire situé à Constance, Flacq. Baptisé Sir Anerood Jugnauth (SAJ) Hospital, cet établissement a ouvert ses portes hier. Entre appréhension et excitation, chacun souhaitait découvrir ce joyau d'une valeur de Rs 6 milliards, financé par le Dubai Fund et conçu par HSCC (India) Ltd.

La pluie s'est invitée, perturbant quelque peu la visite. Sous son parapluie, Rita Churamun accompagne son fils à son rendez-vous. Ils se hâtent vers la sortie. «Il faut trouver un transport pour rentrer chez nous», confie-t-elle. Ce qu'elle retient surtout de cette première visite, c'est la taille de l'hôpital. «Le bâtiment est immense, on peut facilement s'y perdre.» Néanmoins, elle se réjouit qu'une telle structure ait été érigée dans la région. «Nous bénéficierons de soins de meilleure qualité, et cela ne peut être qu'une bonne chose.» Sudesh partage ce sentiment. Venu avec son épouse, ils se disent heureux de faire partie des privilégiés qui pourront bénéficier de ce joyau.

Ils ne s'attendaient pas à ce que la consultation avec le médecin se déroule aussi rapidement. «Nous sommes satisfaits car, en un rien de temps, nous étions déjà sortis.» Son épouse, Mala, souligne qu'elle appréciait également l'ancien hôpital. «Ce n'est pas parce que nous avons une nouvelle structure qu'il faut dénigrer l'ancien. Le personnel a toujours été aux petits soins avec nous, pourquoi dire le contraire aujourd'hui ?» Elle espère simplement que les soins seront à la hauteur des promesses des autorités. «Nous voulons simplement recevoir des soins rapides et de qualité.»

%

Marie Lisette partage également ce sentiment. Escortant son époux en fauteuil roulant, elle s'inquiète du coût du taxi qu'ils devront prendre chaque semaine pour se rendre à ce nouvel hôpital. Résidant à Argy, ils craignent que leur budget ne soit dépassé. Auparavant, il y avait plusieurs taxis collectifs, ce qui leur permettait de se rendre facilement à l'hôpital Dr Bruno Cheong. «Cette fois-ci, nous devons prendre un transport privé pour venir ici chaque semaine, et cela risque d'être compliqué.» Elle raconte s'être sentie quelque peu perdue à son arrivée, en particulier en raison de l'immensité de l'édifice. «Il fallait chercher où aller, mais heureusement, le personnel est rapidement venu à notre aide.» Cependant, elle aurait aimé voir des visages familiers. «Cela réchauffe un peu le coeur de reconnaître des visages, surtout lorsqu'on se rend dans une institution hospitalière.»

En attendant l'inauguration prévue cet après-midi en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, les derniers préparatifs ont été réalisés hier. Plusieurs responsables du ministère de la Santé ainsi que la Dr Catherine Gaud, ont visité les lieux pour s'assurer que tout soit prêt pour l'ouverture officielle. Le PPS Vikash Nuckcheddy était également présent pour veiller au bon déroulement de la cérémonie. La garde rapprochée du Premier ministre a effectué une visite pour déterminer les itinéraires que le chef du gouvernement empruntera lors de sa visite à l'hôpital cet après-midi. Quant aux travailleurs de Larsen & Toubro, ils ont procédé à quelques travaux d'entretien afin que tout soit en ordre.

Cet hôpital, réparti sur six niveaux, comprendra plus de 500 lits et 15 salles d'opération. Il servira également de centre de formation pour les futurs médecins. Une phase ultérieure du projet prévoit la création d'un campus pouvant accueillir 500 étudiants, avec pour objectif de faire de cet établissement un centre de référence régional pour la formation médicale. Cependant, certains se demandent ce que deviendra l'hôpital Dr Bruno Cheong. Il semble qu'il sera reconverti en centre de stockage de médicaments, ainsi qu'en centre de jour pour les personnes autistes et en centre ayurvédique. Par ailleurs, Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patient's Association, demande que le nom du Dr Cheong soit attribué à l'unité de dialyse qui sera transférée dans ce nouvel hôpital de Constance, en signe de reconnaissance.